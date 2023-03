La supuesta infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo sigue siendo el tema del momento en la prensa del corazón en España. Con el paso de los días y las declaraciones de personas cercanas y de los implicados, se van conociendo más detalles de ese supuesto encuentro íntimo entre ambos. La colaboradora de Mediaset fue la protagonista invitada para someterse a las preguntas del Polígrafo en el último Deluxe. Carrillo respondió a las preguntas más íntimas y calientes de esa relación con Jorge Pérez y destaca que su versión no es mentira, ni un montaje.

“El último día que hablé con él me dijo que no quería romper la relación conmigo”, confesó Carrillo añadiendo que Jorge Pérez no se encontraba en una buena situación conyugal. Asimismo la reconocida colaboradora explica que en caso e no haberse hecho público, ambos hubieran seguido viéndose: "Si esto no se hubiera sabido, hubiera habido más encuentros. Esto viene de lejos, aunque él lo quiera negar. Está siendo muy cobarde en general”.

Carrillo recalca que Jorge Pérez "no quería romper la relación" y comenta las intimidades de sus conversaciones: "Hay mensajes comprometidos. No eran mensajes sexuales, eran más de cariño, de roneo… En privado, claro. No es solo lo que nos comentábamos en las fotos de Instagram". En algunos de esos mensajes revelados por Carrillo, Jorge Pérez le dijo a la colaboradora televisiva que "no se hubiera casado si la hubiera conocido antes".

Alba Carrillo y algunas de sus respuestas al polígrafo