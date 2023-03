La Kings League sigue levantando pasiones, y los presidentes no quedan al margen de la polémica. Mientras el VAR no deja de generar controversia en el fútbol 'tradicional', la Kings League tiene sus propios problemas con el arbitraje. Ibai Llanos se ha mostrado muy descontento con la última actuación del VAR, tras rearbitrar una jugada que, a su criterio, no debería de haberse revisado. Pero la polémica no queda ahí. El streamer vasco confesó estar muy en desacuerdo con ciertas decisiones que se toman desde la presidencia de la liga, que en este caso está en manos de Piqué.

El brote de Ibai contra el 🐖 de Piqué 👏🏻 pic.twitter.com/a58PyxyNwr — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) 14 de marzo de 2023 "No puede ser que nos pongáis micros en los vestuarios, en las duchas, en casa... y luego nos digáis que mejor no digamos nada. Es que esto parece ya una dictadura prácticamente", fueron las palabras de Ibai sobre las situaciones a las que están sometidos los participantes de la Kings League. El fenómeno mediático que está causando la Kings League todavía no se ha desinflando, generando 'hype' y polémicas cada semana, manteniendo a miles de personas enganchadas a Twitch. La última de las jugadas que han generado controversia, un fuera de juego. "Los fueras de juego se pitan a ojo, es dantesco", añadió Ibai, en este caso excusando a los colegiados, y poniendo el foco sobre la gestión de las imágenes, y de los pocos medios de los que disponen los árbitros. "No se sigue el reglamento de la competición. Yo no tengo un problema con los árbitros, tengo un problema con la competición que has creado". Palabras de Ibai a Piqué que desataron la estupefacción, e incluso las risas, en la tertulia. "Es lo más lamentable que he visto en mi vida...", añadió Ibai. La solución de Ibai El streamer propuso que se anule el VAR en los fueras de juego, ante la falta de acierto de los árbitros por la poca resolución del video.