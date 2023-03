Risto Mejide ha sido noticia esta semana nuevamente. El popular presentador de televisión ha rehecho su vida después de su mediática ruptura con Laura Escanes. Ambos han encontrado el amor otra vez, pero en este caso, el también publicista ha sido tendencia después de la presentación en sociedad de su nueva pareja.

Risto y Natalia Almarcha, así se llama la pareja del presentador, se dejaron ver juntos de manera oficial en un acto que tuvo lugar la semana pasada en Madrid. Ambos acudieron a la presentación del nuevo libro de Mejide: 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach'.

Ese primer gran acto juntos no pasó desapercibido para la gran mayoría. De hecho ha sido la comidilla de la prensa rosa y de las redes sociales desde ese momento. Tanto es así que hasta su ex ha reaccionado en las redes sociales publicando un mensaje, que aunque no sea de manera explícita para Risto, muchos lo han entendido como una indirecta bastante clara.

¿El 'palito' de Laura Escanes a Risto Mejide?

La influencer ha publicado un mensaje en Twitter, hablando sobre el amor o cómo entender este. En concreto Laura Escanes ha dado su opinión sobre la frase "El amor no tiene edad". Estas palabras han corrido como la pólvora en las redes sociales, convirtiéndola en tendencia.

"Pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos", publicaba Escanes en su perfil de Twitter.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de marzo de 2023

Sorprende el momento en el que llega este análisis amoroso de Escanes. Al menos así se lo ha parecido a muchos seguidores de la catalana y que ha sido una respuesta a la presentación de Natalia Almarcha como nueva novia de su ex. Asimismo sobre esa cuestión también tuvo que responder Mejide en El Programa de Ana Rosa: "He hecho los cálculos y en este país hay 35 millones de adultos, 24 millones en pareja. De esos 24 millones, el 8% tienen una diferencia de más de diez años"

No obstante la influencer ha hablado en más de una ocasión de cuestiones amorosas .Hace algunas semanas ya explicó el motivo por el cual se acabó el amor entre ella y Mejide en su podcast. En ese episodio la influencer aseguraba: Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí. Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital”.