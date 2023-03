Son tiempos para proponerse perder peso por mucho que no sea nada fácil. Muchas dietas cometen el error de vetar los frutos secos por su elevado aporte calórico cuando se trata de un tipo de alimento fundamental que no puede faltar. Y es que es una de las mejores fuentes posibles de hidratos de carbono.

Siempre que se moderen las cantidades a nadie le hace daño comerse unos frutos secos. Es más: es recomendable. Sobre todo si se escogen con acierto los más sanos. En este aspecto comerlos en su estado natural es un acierto seguro pero incluso fritos pueden llegar a ser muy buenos para la salud.

Las habas fritas de Consum de las que todo el mundo habla

Pues no se trata de cacahuetes, almendras o anacardos sino de habas. Consum siempre va un paso por delante y lo ha vuelto a hacer lanzando un snack que además de delicioso es saludable. Estas características, unidas a su buen precio, están haciendo arrasar al producto.

Este paquete de 100 gramos apenas vale 1,20 y sirve para todo. Puede ser tu aperitivo antes de las comidas o ese recurso de emergencia que te sacie si tienes la necesidad de picar entre horas. Tanto si estás adelgazando como manteniendo tu peso o incluso en fase de volumen su aporte de hidratos de carbono es fundamental.

La mejor fuente posible de hidratos de carbono

Cuando tengas dudas acerca de si un alimento es saludable hay que consultar dos parámetros que vienen en el paquete. El primero es la cantidad de ingredientes, donde la regla no escrita es que debe tener cinco o menos. En este caso solo hay tres: habas, aceite refinado de girasol y sal. Es cierto que no es el mejor de los aceites pero no incluye otros aditivos como la mayoría de productos.

La segunda revisión que tienes que hacer es la de la tabla de valor nutricional. En este caso son 474 calorías por cada 100 gramos, una cifra que nos indica que no hay que abusar, pero que no es un problema en cantidades reducidas. Otro error habitual aquí es pretender consumir cero grasa, cuando es completamente necesaria aunque estés a dieta. Hay 23 gramos de este macronutriente, que no son pocos pero moderadamente están bien. Y también hay que resaltar los 25g de proteínas. No hay mucho azúcar (3g) ni sal (2g).

Las opciones para aprovechar este paquete de frutos secos son múltiples. Es un snack ideal para antes de comer, para acompañar el almuerzo, para comerlo en el sofá mientras ves el fútbol o para añadirlo a tus recetas. Puede ser el toque final para una riquísima ensalada o incluso los más manitas de la cocina serán capaces de incluirlo en sus platos de carne o pescado. Unas habas fritas que son muy sanas y valen para todo.