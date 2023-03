El pasado fin de semana tuvo lugar en el Camp Nou uno de los mayores eventos llevados a cabo por streamers jamás visto. La Kings League de Gerard Piqué reunió en el feudo blaugrana a más de 90 mil personas para las finales de la competición de fútbol siete, en la que se proclamó vencedor 'El Barrio', equipo presidido por el creador de contenido Adri Contreras. El evento fue retransmitido por la plataforma Twitch en directo durante toda la tarde de domingo, reuniendo a 2,02 millones de espectadores de media y 2,16 millones de pico, sumando Twitch, TikTok y las cuentas oficiales de los presidentes de la liga, según la plataforma TVTOP España.

Uno de los grandes protagonistas de la competición, a pesar de que su equipo no se clasificó para la fase final disputada en el Camp Nou, no es otro que Ibai. El streamer bilbaíno es una de las grandes caras visibles, ya no solo de la Kings League, sino que es uno de los creadores de contenido más influyentes y queridos en todo el mundo. A pesar de su indudable éxito, Ibai ha vivido momentos de dudas sobre su continuidad en el mundo de los directos.

"He llegado a pensar en dejar de hacer lo que hago, pero gracias a la Kings League he encontrado momentos muy felices y a gente que le interesa lo que hacemos. De verdad, amigos, me hacéis muy feliz", dijo Ibai tras quedar eliminado KOI de la fase final.

"Me he notado que tengo un límite, y sé que esto tiene fecha de caducidad pronto. Esto no quita que siga haciendo cosas, y tampoco es por tener más vacaciones" comentó el principal streamer de habla hispana. Lo cierto es que el famoso creador de contenido está continuamente organizando eventos y contribuyendo a hacer más grande el mundo de los directos y de Twitch.

La Velada del año 3

Uno de los eventos del año en el mundo de internet es la 'Velada del Año', que ya ha visto como sus anteriores dos ediciones han roto todos los récords. La retirada de Ibai no parece cercana, y más teniendo en cuenta que la tercera entrega de la velada de boxeo más influyente del año está en proceso de desarrollo.