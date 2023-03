Si lees nuestra sección de Fuera de Juego, es posible que ya tengas una idea clara de cómo les va en la actualidad a las diferentes parejas participantes en La Isla de las Tentaciones. Un índice evidente fue el listado completo de cuernos de los participantes (los que se han emitido y los que todavía no).

Pues bien, recuerda que los participantes en el programa no pueden hablar públicamente de lo que todavía no se ha visto en el programa de Telecinco. Una multa y consiguiente veto en Mediaset no es moco de pavo. Pero, como tampoco se han metido a clausura, pues cierto seguimiento a su vida les ha podido delatar. ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas? Vamos con ello:

Álex y Marina

La pareja estaba rota antes de llegar a La Isla de las Tentaciones. Ella insistió en que quería participar en el programa, aunque fuera engañando tanto a la productora como a la audiencia. Vamos, es lo que confesó él mismo a Sandra Barneda. Marina no tardó en engancharse de uno, aunque fue tanteando luego a otro. Él encontró una tentadora con la que liarse, aunque era evidente que a ella no le gustaba mucho. Cosas de la tele. Como era de esperar, Álex y Marina no siguen juntos.

Laura y Alejandro

Llegaron como una pareja consolidada, aunque sólo llevaban seis meses juntos. Supuestamente estaban felices y tenían un proyecto de vida serio... pero parece que ella en realidad no estaba tan feliz con eso de tener una vida tranquila. La diferencia de edad y valores era importante y ella no tardó en montarse la película con Saúl, más de su tipo. Él, viendo la cornamenta, dio la relación por rota. Evidentemente no siguen juntos, aunque Laura y Saúl hasta podrían estar viviendo juntos. Todos salen ganando, sobre todo Alejandro.

Elena y David

La pareja más descompensada de la edición. Ella se mostró buena e íntegra en todo momento, mientras que él tuvo claro desde el primer instante que la cornamenta iba a caer. David se fijó en María y ella empezó a tentarle a lo loco. Gorrinadas tanto en la cama como en el jacuzzi y ni pensar en Elena. La pareja rompió, pero ambos tienen actualmente pareja, ya que David y María están juntos, mientras que Elena sale con un futbolista de LaLiga.

Lydia y Manuel

Todavía no se ha mostrado nada, pero todo apunta a cuernos mutuos. Ella jugaba un poquito más que él, aunque ya se sabe que suelen ser ellas las que acusan de ello a sus parejas por mucho que sean 'menos culpables. Con ciertas dudas o no, tras sufrir en La Isla de las Tentaciones, ambos estarían juntos a día de hoy.

Naomi y Adrián

Se trata de la pareja más original. Los valencianos llegaron los dos relativamente enamorados, algo que no se puede decir de las otras cuatro parejas, donde uno o los dos no lo estaban. Ella tonteó mucho con 'Napoli'. Él mantuvo mucho acercamiento y complicidad con Keyla, con quien parecía tener más amistad que otra cosa, pero Telecinco jugó con sus sentimientos a flor de piel para mostrarle varias imágenes de besos de Naomi con el tentador. En algunos casos era por el tiro de cámara que daba a entenderlo y en otro, el del claro beso, cortaron el siguiente momento en el que se ve que es claramente robado. Él no daba crédito a lo que acababa de ver y las copillas de la noche hicieron que se besara con Keyla. Ni pasó de ahí ni volvió a repetirse. Naomi vio eso y dio rienda suelta a sus instintos primarios, dejando varios vídeos +18 para el repertorio. Al salir de La Isla de las Tentaciones, Adrián perdonó la cormanenta a Naomi y hoy siguen juntos.