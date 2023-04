A First Dates acude todo tipo de fauna en busca de pareja. O quizá sólo para cenar, conocer a alguien o salir en la televisión. Cualquier fin es válido para los cientos de comensales que se han dado cita en el restaurante de Cuatro. Una de las últimas parejas en conocerse fueron Paula y Noel. Vamos con ellos.

Paula es una tipa que muestra una falsa sensación de seguridad y que dice saber lo que quiere, pero por lo visto en la cita, sus gustos atrofiados no son tan fáciles de satisfacer. Por mucho que no sean profundos. Ella llegó a la cita dejando claro que su personalidad no gusta ni a sus parejas.

"La imagen que se lleva de mí la gente que no me conoce es que soy una estúpida y una borde. Es que es verdad, voy con cara de culo por la vida y miro muy mal, mis caras me delatan", empezó diciendo. Conversando un poco con Elsa Anka mientras esperaban a su cita a ciegas, confesó a la popular presentadora que todas sus parejas le habían puesto los cuernos, pero que ella no lo hacía porque "no le veo la gracia".

"Quiero un empotrador con chándal gris"

Paula, auxiliar de enfermería, no tardó en especificar, más o menos, sus preferencias para encontrar pareja. "Quiero a un empotrador con chándal gris. Que los hay que tienen sus estudios y de todo", empezó diciendo para dejar clara la tarilla. "Quiero un hombre que no sea un nini. Que sepa hablar y que no diga haiga", remató.

Y a esto que llegó el bueno de Noel, un tipo normal. Las primeras impresiones confesadas fueron opuestas. Él, hambriento y conformista de principio a fin, dijo que le pareció "despampanante, sexi y explosiva". Ella, por contra, aseguró que no le atraía: "Es un 'cayetano', no me gusta nada". La pobre Paula, que no sabe lo que es un 'cayetano', quiso referirse así a su cita. Eran opuestos, ya que él se cuidaba haciendo algo de deporte y ella se aleja lo que puede de todo lo que significa cuidarse, disfrutando de su vida y su sobrepeso.

"Tiene pinta de que te abraza"

"Noel no tiene cara de empotrador y yo quiero que me empotren. Este tiene pinta de que te abraza", afirmó la auxiliar de enfermería sobre su pareja de la noche. Paula no quiso tener una segunda cita con él, mientras que Noel sí que estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Y es que, según parecía, el joven le hubiera dicho sí a cualquier mujer que le hubieran puesto delante. Suerte, Noel... pero mejor busca pareja con estos trucos para ligar en Tinder.