Marta Riesco está desatada en su canal de Twitch. La extrabajadora de Unicorn ha vuelto a levantar la polémica después de que haya comentado los problemas económicos que sufre después de ser despedida de Telecinco.

La periodista ha aprovechado su último directo en la plataforma de streaming para hablar de la última publicación de Gloria Camila a través de su cuenta de Instagram. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado aseguró que sufre “un cuadro ansioso depresivo”, después de toda la presión y el odio que sufre en sus redes sociales en los últimos años.

La pareja de Antonio David Flores cada vez más está apostando por su futuro en Twitch. En su canal además de explicar su punto de vista sobre Gloria Camila, dio detalles de cómo fue su salida de El Programa de Ana Rosa Quintana.

Poco a poco con el tema de Gloria Camila se fue calentando e indignando: “Me encantaría entender qué os ha pasado por la mente para decidir que vais a machacarme o vais a machacar a Gloria. Si me lo queréis dejar en comentarios de Instagram, os prometo que el próximo día leo los mensajes directos de mis haters. Eso sí, quiero nombre y apellidos y el DNI”.

Asimismo luego Riesco empezó a hablar en clave personal sobre sus haters: “Quieren que dejen las redes sociales y ellos están luchando para que las deje. A ello no les gusta ver que yo hago un viaje y me regalan, que cobro con marcas, que voy a cenar gratis, a ellos no les gusta eso. Y como no les gusta que sea feliz lo que quieren es que me quiten las redes”.

“Me he planteado en muchas ocasiones dejar las redes sociales, pero al final no lo hago por temas económicos, ya que si renuncio a eso no me queda nada”, ha afirmado la pareja de Antonio David Flores tras su despido de Telecinco.