Nuevo producto y nuevo éxito para algún que otro supermercado nacional español. Entre ellos para Consum o El Corte Inglés, que arrasan en ventas es un producto para el desayuno, una de las comidas más importantes del día según muchos de los expertos en la materia. El nuevo producto se vende en un tarro de cristal de 340 gramos y está integrado por: arándanos, azúcar, espesante y acidulante. No contiene colorantes ni conservantes y es de la marca Helios, una de las más prestigiosas del mercado. Tiene un precio de 2,20 euros en supermercados y está rebajada a 1,93 en la página web del propio proveedor.

Los supermercados ha lanzado un nuevo producto para que sus consumidores no se puedan resistir, se trata de la mermelada extra de arándanos. Una opción rica y saludable para tomar por las mañanas o en la hora de la merienda con otros de los productos de supermercado que están arrasando últimamente. Y es que en los últimos meses, las cadenas no paran de sacar productos nuevos que siempre suponen un gran éxito de ventas: un yogur de proteínas que no engorda, una gama de turrones de crema avellana, cereales fit, una crema de leche y avellanas con sabor a kinder o incluso el perfume que lleva la Reina Leticia.

Dentro de la gama de mermeladas que se comercializa bajo la marca Helios se encuentran las siguientes: la mermelada de fresa, de frambuesa, de ciruelas, de ciruelas y kiwi, melocotón, albaricoque...