La Isla de las Tentaciones es el típico programa que atrae a un público notable. No en cuanto a calidad, sino a cantidad. Y por eso es uno de los buques insignia de las tardes y noches de Telecinco incluso para una nueva dirección que no confiaba demasiado y una de sus primeras decisiones fue cancelar los debates (pronto vuelven).

Siempre destacan unas parejas o participantes por encima del resto, sea por ser unos personajes o por pasarse tres pueblos con las cornamentas. Por lo que sea, pero esta vez todo parece que son los valencianos Adrián y Naomi. Él se dio unos besitos y roces con Keyla, mientras que ella hizo todo tipo de gorrinadas con 'Napoli', un tipo pesado e insistente como pocos, pero que terminó por derretir a la poco exigente Naomi. Adrián sufrió de lo lindo cada vez que le mostraban imágenes de la mujer a la que amaba siendo, digamos, conquistada carnalmente por un tipo tan diferente a él.

La relación no podía acabar bien. La de Naomi y 'Napoli' decimos. A él no le gustaba mucho ella, pero debía cumplir con un papel. A ella no le gustaba la personalidad del italiano, pero se derretía por su físico y sólo necesitaba una excusa para dejarse llevar.

Ya sabemos cómo se las gastan los personajes en las hogueras y suele ser uno de los mejores momentos del programa cuando se miden los solteros con los 'novios'. Llegan, vacilan, se faltan al respeto y hasta luego Mari Carmen. Los más llamativos van a ser Alejandro con Saúl, donde volaron los puñales; y 'Napoli' con Adrián.

Adrián, completamente roto y diciendo que Naomi es el amor de su vida

Naomi: "Le faltan dos vueltas de horno. No está acabado de hacer" 😳



🌴 #LaIslaDeLasTentaciones https://t.co/ZfUGuBHOzM 🌴 pic.twitter.com/o7zAOSKbwD — Telecinco (@telecincoes) 28 de marzo de 2023

El vacile de Napoli a Adrián ninguneando a Naomi

El italiano decidió llegar en plan vacilón, claro, entregándole una pizza al valenciano. Hay que recordar que Manuel, así se llama este pequeño milanés, es pizzero de profesión. Adrián le preguntó si esta es su famosa 'pizza premium', añadiendo que "está fría, blanda y asquerosa", añadiendo que ya le enseñará él a cocinar "una tortilla de patata". Napoli insistió en que era una pepperoni porque a Naomi le encanta el pepperoni italiano. Tenía que decirlo este conquistador de palo... ¿ninguneando a Naomi? ¿Asume que ella se lió con él por su 'pepperoni'?

Las redes sociales las carga el diablo. Tiempo después de salir de La Isla de las Tentaciones (recuerda que esto está grabado y por eso te contamos tantas exclusivas), Adrián, Naomi y Napoli cruzaron mensajes, haciendo las delicias de sus seguidores con un toque de ridículo añadido. Ese ingrediente no suele faltar. Lo primero es recordar que la pareja de valencianos se dieron otra oportunidad tras salir del programa de Telecinco. Pero ello no quita que no se lanzaran algunas indirectas por redes. En una de ellas, Adrián dijo: "Cuando cambias la paella valenciana por una pizza quemada. Donde esté una buena paella, que se quite todo lo demás".

Napoli contestó al vídeo con otro igual de ridículo en el que mostraba una Pizza Vs Paella. "Cuidado con la pizza, ¡que quema mucho! Lamentable 2.0". Pues visto lo visto, a Naomi le gustan tanto las pizzas como las paellas, pero parece haber quedado claro que al final se decanta más por el plato estrella de la cocina valenciana. Normal.