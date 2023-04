A First Dates se llega para buscar el amor. O lo que surja. Llega uno, se presenta mientras se pide algo en la barra de Matías y después llega el otro comensal y hace lo propio. Tras conocerse y recapacitar sobre el primer impacto, lo normal es que accedan al restaurante para seguir conociéndose. Y decimos lo normal, porque no siempre es así.

Un mínimo de educación, respeto y saber estar indica que, te guste o no lo que ves de primeras, acompañas a Carlos Sobera al interior del restaurante y cenas. Suele ser evidente lo que van a contestar ambos en la grabación final, pero en ocasiones se adelanta lo inevitable de una manera incluso violenta. Esto es lo que les ocurrió a Esther y Carlos.

Carlos fue el primero en llegar a First Dates, hablando brevemente con su tocayo y presentándose como alguien que busca el amor, afirmando que estuvo 24 años casado y tiene tres hijos. Sobre sus preferencias, mostró algunos detalles: "Que no sea muy alta, que pueda y quiera tener hijos y si puede ser, que tenga el carnet… el carnet de conducir. Lo digo porque vivo a las afueras de un pueblo y quiero que sea independiente".

Pues bien, tras prácticamente 8 años en antena, First Dates presenció unos de los cortes más rápidos de su historia. Los han habido fulminantes, ciertamente, pero este entra en el top... por mucho que Carlos Sobera intentara frenar la estampida. Y es que el casting no fue nada acertado. Por lo que sea.

Falta de respeto y huida de First Dates

Nada más entrar Esther por la puerta, el presentador le preguntó: "¿Tienes el carnet de conducir?" A lo que la soltera respondió negativamente: "No, ni me lo quiero sacar". Empezamos mal. Pero la cosa fue todavía a peor, ya que nada más tener un primer impacto, Esther ya quería marcharse de allí: "Va a ser muy feo lo que voy a decir, pero no eres mi estilo". Zasca en toda la cara.

Después, a cámaras amplió su repertorio contra Carlos: "Lo veo muy estilo rollo Pajares, no es mi estilo", dijo Esther, que se debe de tener por una Koplowitz. Pero, en fin, fue sincera con lo que sintió de primeras. Y es que sí, igual Carlos parecía un poco hortera y sobreteñido, pero también tiene su corazoncito.

Ella quiso marcharse directamente sin hablar, conocerse ni cenar con Carlos. Él, ofendido, respondió sacando los dientes: "No entras en mi perfil tampoco, la quería más joven, para tener hijos". A ella no le gustó la respuesta e insistió en irse. Realidad 1 - 0 Cupido y tanto Carlos Sobera como Matías se quedaron hablando sorprendidos con la fea actitud de Esther, que mejor debe pasarse a Tinder, donde le ofrecemos unos trucos para ligar más.