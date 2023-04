Sin lugar a dudas una de las 'celebrities' que peor lo ha pasado por amor es Almudena Cid. En un 2022 plagado de rupturas sonadas como la de Piqué y Shakira o la de Risto Mejide y Laura Escanes, la separación de la exgimnasta y Christian Gálvez fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la prensa rosa.

Muchos meses después parece que Almudena Cid vuelve a sonreír y eso siempre es buena noticia. Ahora con algo más de distancia, la también colaboradora en televisión se ah sincerado en una extensa entrevista en la revista ¡Hola!, tan en boga ahora mismo por la exclusiva sobre la nieta de Ana Obregón.

Lejos de contar lo bonito de su historia de amor con el expresentador de Pasapalabra, Almudena Cid ha contado la dura etapa que tuvo que sufrir tras derrumbarse su vida después de la separación con Gálvez: “Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo”.

“He estado enormemente triste. Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación. Ahora estoy muy bien. Emocionalmente estable, que ya es mucho decir”, continúa Almudena Cid tras reconocer que por fin se encuentra mejor mentalmente.

Por último la ex gimnasta reconocer que quizá no estaba preparada para tener una relación con el presentador y escritor: “Me siento responsable de no haber visto lo que estaba pasando en mi matrimonio y de no haber sido más inteligente, emocionalmente hablando. El deporte me había hecho madurar de golpe, pero, evidentemente, era una inmadura en lo que respecta a las relaciones personales”.

Almudena Cid confirma su nuevo novio tras Christian Gálvez

Respecto a la nueva vida de la exgimnasta, esta ha reconocido estar muy bien y enamorada de su nueva ilusión. Su pareja, Gerardo Berodia, un exfutbolista y ahora representante deportivo, le ha devuelto la alegría tal y como explica la revista.

“Me cuesta mucho decir que ya tengo una relación porque, en estos momentos, lo que estoy haciendo en colocar mi vida”, asegura Almudena Cid después de su traumática ruptura con el presentador de televisión.

Asimismo la exgimnasta lanza un consejo emocional para todo el mundo: “Lo que pido ahora a una pareja es que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión”. Pues eso, que todas y todos nos merecemos ser felices ya sea solas, solos o en pareja. ¡Alegría que estamos en primavera!