La maternidad de Ana Obregón está tomando tintes surrealistas a cada nuevo capítulo que pasa. La presentadora de televisión ha dado la primera exclusiva después del nacimiento de su nieta como ella misma anuncia en una extensa entrevista en la revista ¡Hola! Sin embargo a cada información que sale sobre el tema la polémica es mayor y las críticas más duras, incluso desde el entorno directo de la bióloga o, al menos, de su hijo Aless como es su padre Alessandro Lecquio.

Este martes España se acostaba con las primeras frases de Ana Obregón en esa exclusiva en Hola. En ella presentaba a su hija o nieta y daba detalles de cómo había sido el proceso de gestación subrogada. Algunas de las frases de la actriz son impactantes y, evidentemente, se han convertido en lo más comentado en España a nivel sociedad, traspasando ya los límites de los programas y la prensa rosa.

La exclusiva de la revista ¡Hola!, que aporta un reportaje fotográfico con imágenes de la bebé, aporta la versión de una Ana Obregón que ha sido objeto de muchas críticas en España por la moralidad de optar por el conocido 'vientre de alquiler' para tener familia.

Ana Obregón confirma la identidad de su bebé 'comprado: es su nieta

Con el paso de los días la gran incógnita que todo el mundo se pregunta es quién es el padre del bebé. Una amiga íntima de Obregón aseguró en una entrevista con Sonsoles Ónega que la llamaban “mi princesa Anita”.

En las redes sociales rápidamente se convirtió en tendencia la teoría de que su hijo Aless era el padre de la niña. Aless falleció en 2020 debido a un Sarcoma de Ewing. Desde entonces Obregón ha querido seguir el legado de su hijo y habría ido un paso más allá. Fue el portal Informalia el que aseguró en exclusiva que la niña de Ana Obregón ya había sido inscrita en el registro civil. La sorpresa llegó al comprobar que el nombre de la pequeña es Ana Lequio Obregón, pese a que ella es García Obregón.

Una teoría confirmada por la propia bióloga en la citada revista: "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal. Cuando a mi hijo le diagnosticaron el cáncer e iba a comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse de poder tener hijos".

Ana Obregón estaría esperando un segundo bebé de su hijo Aless

Pues bien si la historia no podría ser más rocambolesca, con el paso de la hora hay un rumor que se está haciendo cada vez más fuertes. Desde hace algunos días ya en varios círculos de la prensa del corazón se especula con la posibilidad de que Ana Obregón haya utilizado el esperma congelado de su hijo para tener otro bebé por gestación subrogada. Tanto es así que incluso Kiko Matamoros ha aportado datos como que este segundo 'vientre de alquiler' estaría en Argentina.

"Ojo, porque el rumor que hay en las redacciones es que hay otro de camino. La primera persona que filtró lo de su bebé, hace cuatro meses, es la misma persona que ha filtrado que hay otra persona de camino y está en Argentina", aseguraba la pareja de Marta López Alámo en el plato de Sálvame.

Ana Obregón huye de España mientras Lecquio 'se sube por las paredes'

La actriz ha decidido alejarse todo lo posible del ruido mediático y eso pasa por no volver a España durante un tiempo. Según ¡Hola!, revista en la que ha dado la primera exclusiva, Ana Obregón ha alquilado una espectacular casa en Miami para quedarse allí con la recién nacida durante algunos meses.

La citada revista apunta a que dicha casa le costaría 8000 euros al mes a la bióloga. La residencia se encuentra en una urbanización privada en la mejor zona de Miami Beach. Asimismo la información también explica que la casa tiene 180 metros cuadrados con dos o tres habitaciones y unas vistas espectaculares al mar. Un edificio en el que Kim Kardashian pagó por la propiedad de uno de los apartamentos más de quince millones de dólares

Por otro lado una de las voces más discordantes con la decisión y la forma de actuar de la Obregón es su ex pareja y padre de Aless. Lecquio, aunque no lo ha hecho de manera pública, está que se sube por las paredes según la revista Semana.

En ella aseguran que "está muy molesto con Ana, pero cuando digo muy molesto es que se sube por las paredes. No está de acuerdo con la maternidad de Ana ni con cómo se ha llevado a cabo".