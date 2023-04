Eso de que el cliente siempre tiene la razón debemos dejarlo siempre en cuarentena. Como en todas las cuestiones de la vida. El caso es que un cliente quiso mostrar su disconformidad con el bar al que suele acudir mediante una reseñas. Firmando con el usuario 'Petri Mendo Calvo', publicó una crítica de una estrella acompañando la reseña: "Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae la tapa".

Como suele ocurrir en ocasiones, la cuenta del propietario del local tiene derecho a réplica y no se hizo esperar más de 25 minutos. "Ayer no vino, y con descafeinado de sobre no se pone una tapa. Aún así le hemos puesto unas alitas de pollo que si se descuida no deja ni los huesos", respondió.

El contenido se hizo viral y la mayoría de la gente cargó duramente contra el cliente. Muchos, en cualquier caso, se mostraron sorprendidos por acompañar el café con alitas de pollo. Otros se burlaron de su mensaje y que pareciera que llevaba 72 horas aguardando su tapa en la terraza del local.