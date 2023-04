A todo el mundo le ha pasado que en su puesto de trabajo hay compañeros con los que tiene más o menos afinidad u otros a los que directamente no aguanta. Eso ocurre en cualquier sector profesional, pues no puedes caer bien a todo el mundo y viceversa.

Evidentemente esto también ocurre en las grandes empresas, en los equipos de cualquier deporte a nivel profesional y hasta en una clase del instituto. El mundo de Hollywood tampoco escapa a este tipo de rencillas personales fruto del desgaste del trabajo diario o, simplemente, porque no te apetece trabajar junto a esa persona en tu equipo.

Brad Pitt: los actores y actrices con los que no quiere trabajar

Algo similiar le ocurre a una de las megaestrellas de Hollywoof. Es el caso de Brad Pitt, que al parecer tendría una lista negra de ínterpretes con los que no le apetece grabar nada, ni siquiera una ‘storie’ de Instagram.

Ha sido la revista ‘Variety’ la que ha destapado estos supuestos vetos del actor de El Club de la Lucha o Malditos Bastardos, entre otras grandes cintas. Según cuenta su compañero en Bullet Train, Aaron Taylor-Johnson, Pitt tiene sus preferencias: "Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: 'Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala".

Aunque Taylor-Johnson no ha querido desvelar algunos de los nombres con los que Brad Pitt no quiere trabajar en pintura. Al menos ha comentado que el actor también tiene una lista ‘blanca’ de personas con las que sí quiere trabajar en sus proyectos, como por ejemplo, Sandra Bullock. "Sandy es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí", cierra el compañero de Pitt en la entrevista.