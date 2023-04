¡Es la semana del amor! La prensa rosa no da abasto con la cantidad de nuevas parejas que están anunciándose recientemente. Llega el buen tiempo y es lo que tiene, que todo el mundo quiere pasarlo en buena compañía.

Que si Aitana y Sebastián Yatra, la nueva pareja de Risto Mejide, Alejandra Rubio pillada con un futbolista de Primera División… y hasta la bonita historia que viven Rosalía y Rauw Alejandro, de la que hacen partícipes a todos sus usuarios en las redes sociales. ¡Y nosotras que lo disfrutamos!

Alba Carillo tiene una nueva ilusión: ¿Ahora quién?

Una de las colaboradoras televisivas más activas en cuanto a vida sentimental, sin lugar a dudas es Alba Carrillo. La también influencer es una habitual en este tipo de informaciones y además, en muchas ocasiones generan apasionantes culebrones que dan para una semana o más de platós. Entrenimiento puro.

En este caso Alba Carrillo es noticia después de que la hayan relacionado con uno de los actuales participantes en La Isla de las Tentaciones. Según cuenta La Cuernis en su cuenta de Instagram, la influencer lleva viéndose varias semanas con Alejandro Pérez. Este, fue el novio de Laura Boado y seguro que de confirmarse el romance da pistas del desenlace de lo que ocurra en la isla.

“Llevan liados un tiempo, como mínimo hace mes y medio”, explican en Instagram sobre esta incipiente relación entre Carrillo y Pérez, que habrían tenido su flechazo en el plato del debate de La Isla de las Tentaciones donde se ha podido comprobar la química y el buen rollo que tienen ambos. Y bueno cuando ocurre eso, pues ya se sabe.

“Ellos también nos han ido dejando algunas pistas”, añaden sobre el idilio de Carrillo y Pérez en referencia al tonteo público de ambos a través de Instagram. Si es que hoy en día todo te lo chiva Instagram. Ya, para rematar la faena, ambos han sido vistos paseando por las calles de Madrid, como Alejandra Rubio y Carles Aleñá.

Alba Carrillo: De Courtois al escándalo con Jorge Pérez

Allá por 2019 Alba Carrillo y Thibaut Courtois se convirtieron en la pareja del momento. La revista Semana dio la exclusiva del romance entre la ex de Feliciano López y el portero del Real Madrid.

La pareja fue pillada en un restaurante de moda en Madrid prodigándose gestos y muestras de cariño. Las citas entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois sirvieron para dar a conocer su relación, que duró relativamente poco.

La supuesta infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo dio muchos días de salseo a la prensa del corazón en España. Con el paso de los días y las declaraciones de personas cercanas y de los implicados, se fueron conociendo más detalles de ese supuesto encuentro íntimo entre Carrillo y Perez. La colaboradora de Mediaset fue la protagonista invitada para someterse a las preguntas del Polígrafo en el último Deluxe. Carrillo respondió a las preguntas más íntimas y calientes de esa relación con Jorge Pérez y destaca que su versión no es mentira, ni un montaje.

Carrillo reconoció que Jorge Pérez "no quería romper la relación" y comenta las intimidades de sus conversaciones: "Hay mensajes comprometidos. No eran mensajes sexuales, eran más de cariño, de roneo… En privado, claro. No es solo lo que nos comentábamos en las fotos de Instagram". En algunos de esos mensajes revelados por Carrillo, Jorge Pérez le dijo a la colaboradora televisiva que "no se hubiera casado si la hubiera conocido antes".