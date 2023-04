Adara Molinero y Katerina Safarova están teniendo sus más y sus menos durante la presente edición de Supervivientes. Las dos influencers no se tragan y como prueba de ello su última pelea en los Cayos ha sido despiadada y con ataques muy duros de Safarova contra Adara.

Ambas han vivido uno desagradable episodio después de que la ‘extentadora’ haya cargado contra la ‘ex gran germana’ por su acercamiento a Manuel Cortés. “Me das pena, con 30 años, un niño y comportándote así”, disparaba Safarova.

La gran pelea comenzó por una chorrada… pero suficiente para prender una llama que lleva caliente desde hace días en Supervivientes. Katerina se encontraba recogiendo troncos, mientras que Adara avisó que iba a pasar para que sus compañeros tuvieran cuidado. Safarova lanzó con veneno: “Mira, siéntate en la esterilla, Adara. Si tienes miedo de que te dé, siéntate”. Adara respondía: “Eso es lo que te gustaría, que me quedara sentada”.

A partir de ahí todo ardió en los Los Cayos. Katerina vio que Adara comenzaba a ponerse de los nervios y quiso hacerle más daño lanzándole otro dardo sobre su acercamiento a Manuel Cortés: “Tumbarte en la esterilla y darte cariñitos, que no se lo cree nadie. Tenéis atracción cero. Es más, atracción fatal”.

“Tienes una carpeta más fake que tu cara”, respondía con sorna hacia la rusa que no perdía fuelle y respondía “Tú vas a realities y siempre te enganchas con uno y otro por ahí poniendo los cuernos a todo el mundo. ¿Qué te pones celosa o qué? Que te gustaba Manuel y cuando nos juntaron te has puesto celosa. Me das pena, con 30 años, un niño y comportándote así. Teniendo hijos y comportándote así no sé qué ejemplo quieres dar a tu familia”.

Un ataque que terminó por derrumbar a Adara Molinero, que le recriminaba que usara a su hijo para atacarla. La ex gran hermana se deshacía en lágrimas mientras buscaba algún hombro en el que llorar entre sus compañeros de aventura en la isla.

Al parecer todo este mal rollo se ha desatado por Manuel Cortés. Adara sintió desde el principio una conexión especial con él. Sin embargo Katerina logró la atención del hijo de Raquel Bollo, al que incluso ya ha besado en Supervivientes. Adara no ha ocultado su rencor ante esto y la guerra ha estallado. Compren palomitas, porque los próximos episodios del reality de Telecinco prometen emociones fuertes.