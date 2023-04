La primavera ya está aquí: los días son cada vez más cálidos, largos y soleados. Muchos de nosotros ya hemos empezado a aprovechar el buen tiempo primaveral para salir a pasear y hacer footing rodeados de naturaleza. Después de usarlos durante tantas horas, es normal que los zapatos, al igual que las zapatillas que usamos en casa, no desprendan olores tan agradables.

Sin embargo, lavar y secar los zapatos lleva su tiempo y muchas veces no lo hacemos cuando es necesario. Por eso, hoy queremos explicarte que podemos eliminar los malos olores de nuestros zapatos sin utilizar agua, sino 3 ingredientes muy comunes. Puede que no lo sepa, pero no tiene por qué lavar el calzado para eliminar los malos olores. Hay muchos productos en el mercado diseñados para eliminar el olor del calzado. Sin embargo, estos productos suelen ser muy caros. Si quieres ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, puedes utilizar sólo 3 productos naturales que muy probablemente ya tengas en casa. Se trata de un método tan ingenioso como eficaz y barato, que le permitirá decir adiós a los zapatos apestosos en sólo 5 minutos.

Entre los productos naturales más eficaces para eliminar los malos olores están el almidón de maíz y la sal. Si se usan juntos, basta una pequeña cantidad para absorber la humedad y los malos olores. Muchas personas también utilizan estos productos en cajones y armarios para combatir el moho y la humedad.

Una vez eliminados los malos olores, podemos dar a nuestros zapatos un agradable aroma a limpio utilizando un producto natural muy valioso. Hablamos del aceite del árbol del té, un producto que elimina el mal olor y funciona como antibacteriano natural. Sigue leyendo si quieres saber cómo proceder.

Lo único que tienes que hacer es combinar una cucharada de maicena, otra de sal y 8 gotas de aceite del árbol del té. Mézclalo todo con una cucharilla y añade un puñado a un pañuelo de algodón. Cierra el pañuelo con una goma elástica y mételo dentro del zapato o zapatilla maloliente. Sólo tardarás 5 minutos en solucionar el problema de los zapatos y zapatillas malolientes.

Ahora, simplemente retire el pañuelo de los zapatos y póngase el calzado maloliente. Con este método, no tendrá que perder tiempo cepillando los restos de almidón de maíz y sal. De hecho, las suelas de tus zapatos no se ensuciarán porque todo permanecerá encerrado en el pañuelo.

También puedes utilizar este remedio en los días siguientes para dar un agradable aroma a otros zapatos. Recuerda, no obstante, sustituir el almidón de maíz, la sal y el aceite de árbol de té cada semana para conseguir un resultado eficaz en poco tiempo.