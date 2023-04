Gran Hermano España es uno de los programas de televisión más icónicos de la historia del entretenimiento español. Emitido por primera vez en el año 2000, el programa ha mantenido su popularidad durante más de dos décadas.

El formato del programa es sencillo pero efectivo. Un grupo de personas son encerradas en una casa, donde son grabadas las 24 horas del día. Los concursantes son eliminados cada semana por medio de votaciones realizadas por el público, hasta que solo queda un ganador. Durante su estancia en la casa, los concursantes tienen que convivir juntos, realizar tareas domésticas y cumplir retos y pruebas diseñados por los productores del programa.

Gran Hermano España ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, tanto por su contenido como por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Por un lado, ha sido criticado por algunos por promover la exhibición pública y la explotación de los participantes. Por otro lado, los defensores del programa argumentan que es un reflejo de la sociedad actual y que permite a los espectadores ver una muestra real de las relaciones humanas en situaciones de estrés.

A pesar de las controversias, Gran Hermano España ha sido un éxito en términos de audiencia y ha sido adaptado en más de 70 países. El programa ha producido estrellas de la televisión y ha tenido un gran impacto en la cultura popular española. Incluso ha sido objeto de estudios académicos, que analizan su influencia en la sociedad y en los medios de comunicación.

Gran Hermano España ha evolucionado a lo largo de los años, con nuevas ediciones y cambios en el formato. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: un grupo de personas viviendo juntas bajo el escrutinio del público. Aunque el programa ha sido criticado por algunos, su impacto en la cultura popular y en la televisión española es indudable.

Chari Lojo entra en prisión

Chari Lojo ha cumplido su sueño profesional. En tan solo cinco años, la que fuera concursante de 'Gran Hermano', y también participante de 'GH VIP', ha aprobado sus segundas oposiciones, lo que le habilita a convertirse en directora de prisiones. Y ese es ahora su objetivo, cuenta en una entrevista.

Está más cerca que nunca de alcanzar su meta. "Lo más difícil ya está hecho", respira tranquila. La gaditana, que se dio a conocer en 2010 con su paso por Guadalix de la Sierra y que reafirmó su éxito televisivo participando en 'Gran Hermano VIP', donde tuvo muchos roces con Belén Esteban, ha dado el carpetazo definitivo a su faceta televisiva. Según cuenta, el foco mediático ya no le llenaba lo suficiente y sus aspiraciones pronto fueron otras.

Lo cierto es que la exconcursante de 'GH VIP' desborda felicidad por los cuatro costados. Una etapa de lo más ilusionante que no va a permitir que le empañen los 'haters', a los que ha tenido que hacer frente, incluso, en plena convocatoria de exámenes. "Me he enfrentado a muchas críticas y he vivido situaciones muy desagradables".