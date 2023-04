Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados. El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia por la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

Nuevo programa de Sálvame que verá la luz

"El programa mítico de las tardes de Telecinco tendrá sesión extra cada tarde. Todas las tardes, de lunes a viernes, Sálvame Naranja PLUS, de 19 horas a 20 horas en MitelePlus", anunció la productora. Sin duda, una gran noticia para los seguidores del programa, que podrán seguir disfrutando de su contenido favorito una hora más. ¿Requisitos?

Estar suscrito a Mitele Plus. ¿Qué cuesta? 5 euros al mes. Puedes hacerlo aquí.

Anabel Pantoja desprecia a Sálvame

En un acto público, Anabel Pantoja atendió a los medios de comunicación, la familia de la cantante ese negó a mandar un saludo a Sálvame. Pese a que sí respondió a Lydia Lozano, su amiga, no mandó ese saludo pese a que se lo pidieron.

"Estoy bien, las cosas que no me encuentre bien y demás irán por otro lado e irán donde tenga que ir, no me voy a quedar callada y no me voy a quedar quieta", dijo sobre su situación personal tras romper con Yulen Pereira. Anabel está siendo ayudada por un psicólogo y no puede ver la tele. "Me dice que no vea las cosas que se dicen de mí". Entre ellos, en Sálvame. Por eso quizás no quiso mandar saludo...