‘Sálvame’ sigue de capa caída y no reconduce su rumbo. La audiencia continúa cayendo y no hacen nada para remediarlo. Siguen actuando en la pequeña pantalla sin tener en cuenta la ética y la profesionalidad. De hecho, sacan noticias sin criterio, temas sinsentido y, en muchísimas ocasiones, haciendo oídos sordos a las consecuencias y al daño que le pueden causar. Sobre todo, en los protagonistas. Esta vez, la víctima fue Laura Escanes, y la influencer no se quedó con los brazos cruzado.

A lo largo de su programación durante la jornada de la tarde del martes, el programa de 'Telecinco' emitió unas imágenes que han sido comentadas y criticadas por todo el mundo que se encontró con dichos documentos, en las que sale Laura Escanes agachada, pero con la realización de 'Sálvame' apuntando, y enfocando, a su trasero. Con el desacertado detalle de que se aprecia la ropa interior de la influencer. Ante la oleada de críticas y de mensajes de apoyo, Laura Escanes puso en su sitio a 'Sálvame'. La creadora de contenido no dudó ni un solo instante en atizar en redes sociales al programa después de la emisión de las imágenes en cuestión. "Señores directores de 'Sálvame', presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", escribió e inició así su protesta a través de una historia de Instagram. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", señala en esa misma historia dejando muy claro que le parece deleznable el acto de 'Sálvame'. "Poco más que comentar. Dais asco. Y luego vas de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", sentenció Laura Escanes. Audiencia en picado El espacio presentado por personajes como Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Carlota Corredera es la vaca sagrada de Telecinco, pero la audiencia está cada vez más cansada de ellos. La línea dictatorial que cada vez más está tomando el programa y el posicionamiento radical en algunas cuestiones que enfrentan a los televidentes, les ha granjeado ya algún boicot y pérdida de anunciantes. Y, ya se sabe, el dinero manda. Que si Sálvame limón, naranja o tomate, un único espacio con tres franjas separadas por tramos horarios y con una serie de condicionantes propios del horario protegido. El último era el 'tomate', de 20 a 21 horas. Y decimos 'era' porque los bajos datos de share y el hecho de perder su pulso contra Antena 3 ha llevado a la dirección a cancelarlo. En su lugar del programa entró 'Alta Tensión', programa que regresó a la TV de la mano de Christian Gálvez, pero no tardó en fracasar, como era de esperar. Tras ello, de nuevo Gálvez, niño bonito de la cadena, e Ion Aramendi, recibieron dos programas con los que recortar Sálvame a la par que intentar luchar contra Pasapalabra. Por el momento, esta decisión ya cuenta con el apoyo público de Belén Esteban, referente principal de Sálvame.