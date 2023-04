Achraf Hakimi se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por una amante de una presunta violación. El internacional marroquí del PSG siempre se mantuvo firme en su versión, de la que se desprende que se trató de una simple infidelidad a su mujer, la actriz Hiba Abouk. El matrimonio, que ha durado 3 años, ya ha llegado a su fin y la actriz en ningún momento quiso defender a su marido o poner en duda la denuncia de la joven. Hay que recordar que la denunciante acudió a la casa de ambos para mantener relaciones sexuales tras haber estado hablando previamente y mientras Hiba se encontraba de viaje con sus hijos. "Siempre estaré del lado de las víctimas", declaró la actriz de 36 años, queriendo dar veracidad a la denuncia.

El hecho es que nada más saltar la noticia a los medios, decidió separarse del futbolista de 24 años, iniciando a su vez los trámites de divorcio. En dichos trámites, mandó a sus abogados a tratar de hacerse con la mitad de la fortuna del lateral del PSG. Y chof, resulta que las cuentas no estaban como debían en una persona que tiene una nómina mensual de cerca de un millón de euros, además de otros tantos ingresos publicitarios. El jugador, consciente de que su matrimonio estaba más que roto hace tiempo, decidió ponerlo todo a nombre de su madre.

La madre de Achraf, contra su exnuera

“Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna”, trasladó al medio local Morocco World News. La madre de Achraf Hakimi, Saida, afirma que no entiendo la razón por la que se crítica la actitud de su hijo y reconoce que, si él no hubiese hecho eso, su expareja seguiría encima de él para reclamarle parte de su dinero. “Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, comentó la madre del futbolista.