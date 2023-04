Achraf tiene varios frentes abiertos. El futbolista marroquí del PSG, de 24 años, se encuentra en proceso de divorcio tras ser denunciado por presunta violación por parte de una chica en Francia. Su mujer, Hiba Abouk (36), no tardó en empezar los trámites de separación y posterior ruptura matrimonial nada más conocer la noticia. Sea cierta o no la versión de la joven denunciante, la actriz (lleva más de dos años sin trabajar en tv) tiene claro que no quiere seguir con su públicamente infiel marido.

Tienen dos hijos en común, pero la relación ya estaba más que tocada a pesar de llevar sólo 3 años casados. La vida personal y profesional del internacional africano y los 12 años de diferencia llevaban tiempo pesando y de ahí que Hiba decidiera tan rápido posicionarse contra su pareja en lugar de defender su presunción de inocencia: "Siempre estaré del lado de las víctimas", afirmó. Ahora, con abogados por medio, ella se ha lanzado a por la fortuna del jugador, que gana casi un millón de euros al mes como sueldo del PSG... además de otros ingresos por derechos de imagen y publicidad. El dinero de Achraf, protegido Según 'First Mag', la todavía mujer habría acordado quedarse con la mitad de los bienes y solvencia de Achraf, pero se habría llevado una terrible sorpresa. El jugador y su entorno, conscientes de que la relación de pareja no iba por buen camino y de las más que posibles intenciones de la madrileña de lanzarse a por el dinero del futbolista, decidió mover rápidamente ficha. Por lo que sea. La actriz se frotaba las manos pero, según la información publicada, se encontró con que su marido había puesto tiempo atrás sus ganancias a nombre de su madre, por lo que ella no tendría acceso a tal fortuna. La actriz tiene algunos ingresos como influencer y no se descarta que vuelva a trabajar delante de la cámara, pero en cualquier caso se quedará con la custodia de sus dos hijos, por lo que los abogados deberán negociar una cuantiosa manutención. Y de esa, Achraf no se salvará.