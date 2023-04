Telecinco es una cadena particular, donde destacan una serie de programas por encima del resto. Ana Rosa es la líder de las mañanas, mientras que un Sálvame venido a menos las pasa cada vez más canutas contra Antena 3 hasta el punto de llegar a cancelar una de sus secciones por baja audiencia.

En cualquier caso, no todo son malas noticias, ya que el programa de Ana Rosa Quintana lidera las mañanas con más del 20% del share, toda una barbaridad, creciendo además su diferencia con sus rivales (Susanna Griso y compañía).

La historia de El Programa de Ana Rosa

Abreviado como AR, este magacín matinal es producido por Unicorn Content y Mediaset España para Telecinco.

El formato se estrenó en 2005 y se emite de lunes a viernes y ocupa toda la mañana en el horario matinal

El horario de Ana Rosa: 8.55 horas a 13.30 de lunes a viernes

El Programa de Ana Rosa aborda la actualidad desde diferentes perspectivas: entrevistas a personalidades, reportajes de investigaciones, secciones temáticas y tertulias, con mesas de debate con Ana Rosa al mando y hoy por hoy Óscar de la Fuente desde la dirección (desde 2020).

Además se hace un repaso diario -algo que también ocurre con el resto de magacíns de la cadena- de los realities de la cadena y se cuenta con un espacio de debate para la actualidad de la prensa rosa.

La brutal crítica de Lecquio a Hiba Abouk por Achraf

Alessandro Lecqio se mostró muy enfadado con la noticia de que la ínterprete le iba a reclamar diez millones de euros al futbolista del PSG por el divorcio. Sin embargo el futbolista tiene a nombre de su madre todos sus bienes.

"Pedir 10 millones es considerar el matrimonio un negocio, y eso no está bien. Se está comportando como la hija de un beduino con rebaño y no como la actriz de éxito, que es lo que era. La clave es la siguiente... ¿Hiba dejó su trabajo por exigencias de su marido, o porque no tenía ofertas interesantes y se sentía más cómoda siendo ‘señora de’?", ha comentado el colaborador en directo en El Programa de Ana Rosa.

"El marido tiene unos compromisos con los hijos, pero la futura exmujer, que es una profesional de éxito y solvente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tal y como hacía antes. Pedir una indemnización conyugal de 10 millones es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita”, terminó duramente.