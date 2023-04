Tras la cancelación de Déjate Querer, Paz Padilla ha decidido centrarse en su faceta como actriz. Sin embargo, no es el único trabajo en el que se está centrando Paz Padilla, sino que también realiza otro que no se le da nada mal y que no tiene nada que ver con la televisión ni la actuación.

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado. Además de presentadora, Paz padilla también ha trabajado como actriz, tanto en televisión como en el teatro. Así, logró éxito con "¡Ala..Dina! y "Mis adorables vecinos", mientras que últimamente se la había visto en "La que se avecina", donde interpreta el personaje de Chusa. Paz Padilla da la cara y cuenta la verdad de su despido de Sálvame Pero a pesar de su dilatada trayectoria, un traspiés hizo que acabase perdiendo su empleo en Telecinco. Y es que Paz Padilla tuvo una acalorada discusión con Belén Esteban sobre el coronavirus que acabó con la presentadora abandonando el programa a mitad de su emisión y sin ofrecer ninguna explicación. Esto originó su despido fulminante de la cadena. Sin embargo, Paz Padilla recurrió el despido improcedente y obtuvo el respaldo judicial, con lo que acabó volviendo a la cadena de televisión con el objetivo de encabezar nuevos proyectos con Telecinco. Proyectos Y el primero de ellos fue Déjate Querer, un programa de testimonios al que también acudían los famosos y que se acabó cancelando dados los bajos índices de audiencia. Sin embargo, Padilla no deja de trabajar y se ha centrado en su trabajo como actriz. Pero no es su único trabajo, también se dedica a realizar una labor artesanal como es la elaboración de velas para su tienda en Cádiz. Se trata, sin duda, de un regalo único para todos aquellos que sean fans de la presentadora.