Pilar Rubio salió públicamente con motivo del lanzamiento de su colección, la cuarta desde que empezó a colaborar con ellos, con Selmark, y aprovechando su presencia, La Vanguardia, a través de una entrevista, aprovechó para preguntarle todo lo relacionado con su relación con Sergio Ramos y el punto en el que están como pareja. Sin embargo, dejó claro que todo lo que envuelve su vida privada depende única y exclusivamente de ella y de su marido. Solo les debe importar a ellos, pese a que dio pinceladas de que no están en su mejor momento haciendo alusión a que presta atención a las “cosas importantes”.

"Una cosa que me ha dado la madurez y los 45 años que tengo es que me tomo en serio las cosas importantes. Que hablen. Si quien sabe lo que pasa en mi casa somos mi marido y yo", asegura Pilar Rubio, quien es consciente de que una posible crisis vende más que una pareja estable y feliz: "no puedo hacer nada ni voy a gastar mi tiempo en ir desmintiendo uno por uno", comentó.

Aprovechando la presencia de Pilar Rubio, y teniendo en cuenta de Sergio Ramos está a punto de finalizar contrato con el PSG mientras la prensa francesa da señales de que su periplo en París está a punto de finalizar tras una primera temporada decepcionante, la presentadora no habló sobre el futuro de su marido, aunque apenas dio pistas de dónde terminará el ex del Real Madrid. De hecho, no quiere pensar en el futuro, sino en el presente.

"Hasta que no vea una propuesta real, para qué voy a perder el tiempo pensando ‘Ay, si nos vamos a…’ si no lo sé. No sé nada y no lo voy a saber ni mañana ni pasado. Parece que la prensa sabe más que nosotros". De esta manera, Sergio Ramos y Pilar Rubio siguen pensando en un futuro en París, a no ser que el PSG trastoque los planes de la pareja.

Futuro incierto

El último fracaso del PSG en la Champions League ha provocado una nueva situación en el club parisino, en la que se están planteando muchas decisiones de cara a la temporada que viene. Ya son muchos los nombres que han sonado para recalar en la capital francesa de cara al siguiente mercado estival. Sin embargo, esta posible revolución también supondría la salida de nombres importantes de la plantilla.

A pesar de haber sido uno de los futbolistas importantes en la zaga en la que Galtier ha confiado a lo largo de esta temporada, sus 37 años y la expiración de su contrato este próximo 30 de junio, suponen dos motivos de peso para que los dirigentes de los franceses se estén planteando muy seriamente si ofrecer la renovación al camero.

Mientras, Arabia Saudí, que lucha por organizar el Mundial en 2030, quiere atar a Ramos. Según reveló L’Équipe, el Al-Hilal ha hecho al jugador andaluz una primera oferta de dos años a razón de 30 millones de euros netos por temporada. Es decir, mucho más dinero de lo que percibe en París.