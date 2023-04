Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. La MILF de València Uno de los últimos descubrimientos del programa ha sido Marta, una valenciana de 41 años que trabaja en Zara, y que sorprendió al presentador del programa, Carlos Sobera, diciéndole claramente algunas de sus preferencias. La sonriente y habladora Marta entró al restaurante y no dudó en pedirle a Carlos Sobera un favor: "Se me da bien conocer a gente porque todos quieren a Marta. Soy la MILF de Valencia, la famosa... Vamos, que quiero un empotrador". A la cita llegó Argimiro, un agente de seguros y árbitro de fútbol en categorías inferiores de su misma edad. A él rápidamente le gustó Marta, con quien se sintió cómodo hablando de todo un poco. Y, como suele ser habitual en First Dates, no se tardó en sacar el tema del 'mambo'. "Según el momento es bueno que seas un buen corredor", le dijo ella, que le contó que tenía una cuenta de TikTok en la que en ocasiones daba contenido para mayores de 18. Que si la tenga grande, que si quiere un empotrador... lo típico. Ambos se fueron juntos para tener una segunda cita en la que probablemente Marta le puso a prueba en aquello de 'montar muebles'. A Matías Roure, desde luego, le hizo mucha gracia la MILF de Valencia.