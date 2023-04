Al estar en las redes sociales, los personajes públicos están más expuestos que nunca. Así, sus seguidores, ya sean fans o no, pueden hablar con ellos directamente para animarlos o criticarlos. Y a veces, como le ocurrió a Marta Riesco tras su ruptura con Antonio David, recibes enigmáticos mensajes. "Crees que te quedas vacía", le dice un desconocido o desconocida a la reportera, que no está pasando por su mejor momento.

Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Una noticia que sorprende a todos sus seguidores y al mundo rosa en general, dado a que se trataba de una pareja que hasta hace escasos días presumía de una unión "indestructible", tal y como repetían en multitud de ocasiones. Además, llama la atención que Riesco señale directamente a Rocío Flores, hija de Antonio David.

La noticia llega en un momento complicado para la reportea, que hace unos día fue despedida de su puesto de trabajo. Marta Riesco fue despedida de Fiesta en Telecinco, tal y como ella explicó a través de sus redes sociales.

Ahora, todo el mundo está expectante de la aparición de Riesco o, al menos, de que aclare qué ha pasado en su relación. Después de algunos vídeos e imágenes en los que ejerce su labor de influencer promocionando diferentes marcas, Riesco finalmente ha publicado una serie de vídeos en sus stories de Instagram en los que aparece actualizando su currículo y en el que las "gracias a todos por el carió recibido" y asegura que nov a a comentar nada sobre lo que ha pasado, sintiéndolo mucho "por aquellos que quieren salseo". Por el momento, la reportera va a seguir buscando trabajo y continuando con su vida en las redes sociales.

Riesco sigue adelante con su vida y está aprovechando su nueva soltería saliendo de celebración son su gente. Además, en uno de sus últimos post deleitaba con su voz en un karaoke interrpetando un conocido tema musical. La propia reportera confesaba horas después que "lo pasó genial".

Mensajes

Y la reportera también ha decidido compartir algunos de los mensajes que recibe en las redes. Y así reza el enigmático mensaje que recibió: "Te vi en Málaga, quise saludarte pero no me gusta molestar a las personas. Vi cómo te entregaste a las personas que te rodeaban ( menores incluidos). No has perdido nada, suele pasar cuando o das todo que crees que te quedas vacía pero y todo lo que has dado y gracias a eso te conocemos? Nose me has hecho mucho reflexionar y las personas tan valientes como tú solo tienen un destino que es ganar siempre. De verdad ojalá vieras con nuestros ojos lo que has transmitido. Te deseo más amor, más fuerza de la que ya tienes y siempre hacia adelante".