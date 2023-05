Ana Obregón está en el foco de las críticas después del polémico nacimiento de su nieta. El debate y la controversia que gira en torno al caso de la gestación subrogada y las discusiones sobre todas las incógnitas morales que pueden surgir sobre un tema que ha dado de qué hablar a nivel nacional. La polémica generada no ha pasado desapercibida en una Ana Obregón que se ha visto obligada a tener que intervenir. Sobre todo, después de los “mensajes intimidatorios” que llegan de forma constante a sus perfiles en redes sociales.

Debido a las amenazas que recibe diariamente, la actriz española se ha visto con la necesidad de contratar a un guardaespaldas, tal y como informó la revista ‘Semana’, que detalló el perfil de la persona que está velando por la seguridad de Ana Obregón. Se trata de Delfín Fernández, famoso a nivel nacional y profesional de la seguridad privada. Fernández ha trabajado con celebridades de la talla de David Beckham y Antonio Banderas, y comenzó a ser conocido públicamente en la década de los 2000, precisamente, al estar a los servicios de la propia Ana Obregón. Sin embargo, por aquel entonces, la actriz lo contrató después de que le informasen de que estaba dentro de la lista de objetivos de la banda terrorista ETA.

La decisión de confiar su seguridad en Delfín Fernández se debe al polémico nacimiento de una nieta que, hace pocas semanas, supimos que se llamaba como su abuela: Ana. Una actriz que, en medio de las críticas, maquilló su edad para que su acto tuviera menos carácter ilícito, aunque sin éxito. Alessandro Lequio es colaborador habitual en Telecinco, pero ha querido mantenerse en un segundo plano al respecto. Siempre defendiendo a Ana Obregón, sí que entró al trapo sobre el debate de la edad de la histórica presentadora. "Ana Obregón tiene 68 años... Es lo que nos han dicho o lo que pone", dijo Beatriz Cortázar. "No, tiene 68 años", confirmaba su exmarido. "Es que en algunos sitios le quieren poner 71". "No, no, 68", dejaba bien claro Lequio.

Ana Obregón se ha convertido en el personaje mediático de los primeros meses del año. La popular presentadora de televisión enlazó varias tragedias familiares que culminaron con la muerte de su hijo Aless Lequio. La vorágine que ha producido cumplir el presunto deseo del fallecido de tener un hijo ha supuesto portadas de revista y múltiples noticias en todo tipo de medios de comunicación. Hasta los políticos se han posicionado. No hay un tema de conversación más recurrente desde que Telecinco emitió la polémica 'docuserie' de Rocío Carrasco y que conllevó la mayor crisis de audiencia de la cadena.

Encima, la hemeroteca juega en su contra. En 2016, durante un programa con Bertín Osborne, Ana Obregón hablaba bien orgullosa de su hijo. Siempre lo ha estado. Bertín le recordaba una anécdota de cuando Aless era pequeño e intentó literalmente comerse la alcachofa (micrófono) de un reportero. Fue de las pocas veces en las que el chico tuvo contacto con los medios de comunicación. Al respecto Ana explicó el motivo. Y sacó pecho. "Yo he luchado mucho por mantener a mi hijo alejado totalmente apartado de todo. Toda la Ley del Menor, recuerdo que me fui con Eugenia Martínez de Irujo a ver al Fiscal de Menores. Yo he estado luchando ahí, con Terelu [Campos], con Eugenia, por el tema de que tapen la cara a los menores. Y funcionó", expresó.