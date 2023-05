Piqué se encuentra en el centro de las críticas durante su estancia en Miami en su visita a sus hijos. Su llegada a Estados Unidos estuvo marcada por el aluvión de reporteros que recibieron al mítico ‘3’ del Barça en su llegada al aeropuerto, donde le avasallaron a preguntas y a cuestiones que estuvieron ligadas con todo lo relacionado a su separación con Shakira. Sin embargo, pese a que esquivó cualquier tipo de controversia pese a la gran multitud de reporteros, no se imaginó que su desplazamiento a Miami para ver a sus hijos tendría un episodio que fue comentado en todos los medios.

Tal y como informó la periodista Verónica Bastos en el programa 'La mesa caliente' de Telemundo, Piqué tuvo una discusión acalorada que llegó a las manos. Fue con su excuñado, Tonino, y, según comentó la periodista, fue tan violenta que se dieron de golpes. "Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana", comentó, además de añadir, según los rumores, que “la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente". Pese a ello, ninguna de las dos partes se pronunció al respecto.

La separación entre Gerard Piqué y Shakira, con Clara Chía entre medias, ha traído cola. Desde que se supo la infidelidad del exfutbolista del Barça y los trámites de separación, la cantante dio inicio a una oleada de críticas y de darlos indirectos a su expareja. Sobre todo, dentro de su faceta musical, empezando con canciones como la de ‘Monotonía’ o ‘Te Felicito’ y reventando todos los esquema con la sesión que realizó con el artista Bizarrap. Un tema que fue tendencia a nivel mundial, tanto por el ritmo de la música, pero, sobre todo, por los constantes mensajes de rencor dirigidos a Piqué.

Mientras, el mítico ‘3’ culé, después de dejar el Barça y retirarse del fútbol profesional, ha hecho su camino y apenas ha entrado en batallas mediáticas con su expareja. Sin embargo, entró al trapo en el instante en el que salió publicada la sesión con Bizarrap. Ya con la Kings League en marcha, regaló un reloj de la marca Casio a todos los presidentes de la liga y llegó, a la jornada posterior del torneo que coincidió con la semana en la que Shakira sacó uno de los temas más populares del año, con un Twingo. El motivo se debió a una de las estrofas, claramente dirigida al exdefensa. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. No obstante, Gerard se evadión con el éxito que tuvo la Kings League, ya que fue capaz de llenar en Camp Nou en la Final Four.

Después de todo el revuelo generado en los últimos meses, Shakira terminó saliendo, a través de sus redes sociales, para pedir respeto por sus hijos e intimidad ante su intención de irse a Miami para rehacer su vida. “Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Como todo el mundo tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno”.