First Dates es un programa que no deja indiferente a ninguno de sus telespectadores. La principal finalidad es la de encontrar el amor en cada una de las citas que organiza el espacio que se emite en Cuatro, de lunes a viernes, a partir de las 21:05. Encuentros a ciegas, con la idea de unir parejas, de que empiecen a buscarlas o, en su defecto, que se genere una amistad independientemente de cómo pueda transcurrir en el futuro. Los comensales se presentan ante las cámaras y sin filtro ningún tipo de filtro, antes de dar inicio a una cena donde ambas personas se conocen de manera personal y ya empiezan a percibir si hay química o no para más.

Entre los múltiples encuentros que se han producido a lo largo de sus distintas temporadas, apareció una cita que no dejó indiferente a nadie. Jessica, procedente de Pontevedra, llegó al programa con las cosas muy claras y sorprendió a todos los presentes cuando llegó con unas esposas. "Yo busco a alguien que sepa qué hacer con esto", comentó. Luis, su cita, no tardó en llegar, y mientras tenía las esposas el camarero, comentó: "Suele haber más noches en las que salgo y ligo que en las que no", dijo tras descartar que fuera policía.

Durante la cena, entre los dos hubo complicidad, aunque a Jessica no le convenció lo que para ella fue lo más importante nada más llegar al restaurante: el físico. El de Luis no fue de su agrado. Sin embargo, a él tampoco le gustó el de la chica con la que tuvo que cenar con la finalidad de que de ahí saliera una nueva pareja. Estuvieron tan de acuerdo en todos los puntos que, en la decisión final, ambos no quisieron llevar a cabo una segunda cita. No obstante, la víctima principal fueron unas esposas que llegaron con fuerza al programa, pero que, además de no tener efecto alguno, sirvieron de poco y no llegaron a ser utilizadas. El camarero de First Dates terminó quedándose con ellas.

Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar.

Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera.