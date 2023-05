First Dates es un programa que no deja indiferente a ninguno de sus telespectadores. La principal finalidad es la de encontrar el amor en cada una de las citas que organiza el espacio que se emite en Cuatro, de lunes a viernes, a partir de las 21:05. Encuentros a ciegas, con la idea de unir parejas, de que empiecen a buscarlas o, en su defecto, que se genere una amistad independientemente de cómo pueda transcurrir en el futuro. Los comensales se presentan ante las cámaras y sin filtro ningún tipo de filtro, antes de dar inicio a una cena donde ambas personas se conocen de manera personal y ya empiezan a percibir si hay química o no para más.

Sin embargo, el programa siempre da de qué hablar y sus historias, para bien o para mal, son tendencia en redes. Fue el caso de Rosa, que fue a First Dates para encontrar nuevamente el amor después de que su marido falleciese hace cuatro años. Desde entonces, no ha tenido interés en nadie ni se ha fijado en otro hombre. No obstante, fue al restaurante para encontrar a una persona que le diese la posibilidad de seguir avanzando en su vida. Feliz y orgullosa por lo vivido con su marido, pero con la obligación moral de seguir hacia adelante. Su cita, de hecho, aterrizó al programa en una idéntica situación, ya que su mujer también falleció un año antes. Fue, sin duda, un encuentro marcado por las heridas del pasado y por la soledad a la que estuvieron abocados por el vacío de sus pérdidas, pero que dejó momentos para la posteridad del programa. "Las conversaciones son muy raras con él", decía Rosa a las cámaras, a la vez que Juan ya estaba haciendo planes de futuro con el próximo amor de su vida. La postura de ella fue la de no saber dónde se había metido. De hecho, no entendía absolutamente nada de lo que le decía, hasta que se quedó impactada cuando Juan le empezó a hablar de la Biblia e intentó encandilarla con la siguiente frase: "La carne es pecado, tú eres mi rosa, Rosa". Fue la gota que colmó el vaso, y aunque intentó guardar la compostura en todo momento, su decisión estuvo clara en todo momento. Fue ‘no’ a una segunda cita fue rotundo. Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates. Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Un soltero asusta a su cita al sacar un delicado tema en 'First Dates': "Me he quedado en shock"