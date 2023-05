"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche" anunciaba por sorpresa Marta Riesco en sus redes sociales el pasado 19 de abril. Una ruptura en la que la reportera, sin entrar en detalles, señalaba directamente a Rocío Flores como la culpable: "Espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías" sentenciaba minutos antes de confesar que le iba a "costar mucho tiempo asimilar" lo sucedido con su ya exnovio "en el peor momento de mi vida".

Una ruptura sobre la que sus protagonistas guardan silencio por el momento y sobre la que Antonio David se pronunciaba entre risas en su canal de YouTube días después, tras reconocer que no había sido "una semana un tanto complicada" para él. "Voy hablar de Marta? No lo sé. Depende si me encuentro con ganas, lo voy hacer" añadía, dejando en el aire si en algún momento contará su versión de los hechos.

Unas risas que no han sentado nada bien a Marta, que con un lapidario "no te preocupes, ya me reiré yo" ha insinuado que podría romper su silencio y revelar qué pasó realmente entre ella y el ex de Rocío Carrasco, y qué importancia tuvo Rocío Flores en la decisión de su padre de acabar con la relación.

Mientras el misterio continúa rodeando a su ruptura, Olga Moreno continúa con su vida y, feliz con Agustín Etienne, prefiere mantenerse al margen de la polémica protagonizada por Antonio David. Tras varias semanas alejada de los focos, la sevillana ha reaparecido con su novio -con el que se encuentra disfrutando de unos días en Madrid- y, con una gran sonrisa, ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su exmarido y Marta Riesco.

"Estoy muy bien gracias" ha afirmado una Olga radiante que, sin soltar la mano del representante -con el que mantiene una discreta relación desde agosto de 2022- ha agradecido con un "muchas gracias" y una gran sonrisa las preguntas de la prensa sobre su felicidad con Agustín, con el que se rumorea que podría pasar por el altar próximamente.

Asegurando que "todo está perfecto, perfecto" la exmujer de Antonio David ha confirmado que su relación con el argentino marcha a las mil maravillas. Una situación radicalmente opuesta a la del ex guardia civil, en el punto de mira por su ruptura con Marta Riesco, sobre la que Olga prefiere no hablar aunque sus miradas cómplices y sus risas con Agustín hablan por sí mismas.