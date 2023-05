Paz Padilla ha vivido unos meses muy duros. La presentadora y actriz ha sufrido en los últimos meses la muerte de su marido Antonio Juan Vida y de su madre. No obstante Paz Padilla también hablará de unas acusaciones de corrupción, ya que está convencida de que le llevaron a la muerte.

“Cuando supe que iba a morir, fue como un hachazo. Era como la herida que sale cuando te quitan el hacha y empiezas a desangrarte. Ahí empecé a llorar y a llorar”, contaba en el tráiler del programa

"El neurólogo me dijo que llorase, pero que, delante de él, no se me notase", explica sobre la noticia de la enfermedad de su marido y añade: “Entendí que nunca más me lo iba a notar. Bastante tiene con asimilar lo que tiene como para encima tener que cargar con lo mío”

Antonio y Paz Padilla se casaron después de reencontrarse muchos años después y que volviera a encenderse el amor: “¡Qué error cometí de querer cambiarte!” y esta explica: “Qué alto, qué guapo, qué fuerte… ¡Este pa’ mí!”