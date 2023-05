En julio de 2022 se produjo un cambio radical en la parrilla de televisión de Telecinco. Tras muchos años de éxito, Telecinco dejó de apostar sorprendentemente por Viva la Vida, un magazín que conseguía tener audiencia de manera estable y contribuía a mejorar los datos de la cadena el fin de semana.

Mediaset España echó la persiana de un programa, siendo el pasado 24 de julio de 2022 la última edición del programa tras terminar contrato de la cadena con su productora, Cuarzo. Emma García, que era la presentadora de aquel espacio televisivo, se despedía de la audiencia entre lágrimas. "Somos unos afortunados de haber llegado hasta aquí", manifestada.

La nueva apuesta de Telecinco tras Viva la Vida: 'Fiesta'

No hubo tiempo ni para echar de menos a Viva la Vida. Telecinco estrenó rápidamente Ya es verano, producido por Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo. Tras un estreno más que discreto, culminó el verano y el 25 de septiembre Telecinco canceló el programa. Duró desde el 24 de julio hasta el 25 de septiembre.

Unos días antes de anunciar el cese definitivo de Ya es verano, Mediaset anunció que Emma García, sin trabajo desde la finalización de Viva la Vida, regresaría pronto a antena. Tras avanzar días después la Revista Semana el formato... llegó a la vida 'Fiesta'.

Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco

Regresó Emma García por todo lo alto. Fiesta se estrenó el 1 de octubre de 2022 y hoy en día sigue en antena. Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán formaron el primer plantó del programa.

El formato de Fiesta, en Telecinco

Por partes... ¿Qué es Fiesta? Liderado por Emma García, Fiesta es un magazín de crónica social que cuenta con entrevistas a sus protagonistas en el plató, tertulias con un amplio plantel de colaboradores y reportajes, además de la última hora de los realities que la propia cadena lanza: Supervivientes, por ejemplo.

Horario de Fiesta, en Telecinco: Sábados y domingos, a las 16:00 horas.

Pipi Estrada se sincera sobre no ir a la boda de Kiko Matamoros

‘’Conozco a Kiko hace 30 años, no voy a la boda, no me ha invitado, pero para mí es una liberación que no me invite. ¿Sabes la ventaja que tiene cumplir años? La ventaja que tiene cumplir años es que atrás quedó la estupidez y la tontería, entonces, por lo tanto, no me preocupa y además le deseo toda la felicidad de corazón. Sus motivos tendrá, se pensará que no soy apto o grato", aseguró Pipi.

Ante su visible decepción Emma García insistía en si esperaba algo de Kiko Matamoros: ’Hombre, aunque solo sea por los años que nos conocemos, por las experiencias que hemos vivido, incluso experiencias negativas, hemos vivido momentos buenos y momentos malos. Makoke ha sido testigo de momentos muy ácidos y muy desagradables, pero también de momentos muy bonitos’’.

Pese a ello, Pipi seguía en sus trece: ‘’No me enfada que no me invite, va a haber mucho postureo, mucha tontería, mucha estupidez y por lo tanto que disfruten de la tontería y de la estupidez’’.