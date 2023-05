Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. 36 First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Pagar la cuenta: el motivo de la discordia en First Dates Una cita surrealista ha sido la que han protagonizado Roberto y Paola en el último capítulo de First Dates. Aunque al inicio aprecía que ambos habían encontrado esa conexión especial... nada más lejos de la realidad y al final se acabó yendo todo al traste. Paola, una chica residente en España pero de origen argentino y Roberto, un hombre poco exigente en sus relaciones y con una hija fruto de una relación anterior. Hasta ahí todo normal. También la conversación fue agradable. Roberto le explicaba que le gustan las personas naturales, le confesó que tenía una hija. Paola dio cancha sin ningún tipo de problema, replicando con que no le gustaban las relaciones cortas y aceptando bien lo de la hija de Roberto. Sin embargo... la cosa se fue enfriando con el paso de los minutos. Y es que claro, Paola tenía completamente claro qué quiere de un hombre o, mejor dicho, de una pareja. En este caso la argentina le aseguraba que buscaba un hombre fuerte y con Roberto no era el caso. Pero todo se terminó de ir al traste a la hora de pagar la cuenta. Roberto bromeó con que pagara ella la cena, algo que Paola no aceptó y replicó con una frase... esta: "Qué carajo, sois el caballero, paga la paga en la primera cita". Evidentemente no salieron juntos y lo que empezó con chispa terminó sin piedra. La valenciana más picante de First Dates