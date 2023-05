El Hormiguero contó ayer con una invitada estelar: Aitana, la artista española más escuchada en 2021 y una de las más exitosas en todo el mundo, se sentaba en el plató del programa no solo para hablar de su premio Ondas y del MTV europeo; también para anunciar en exclusiva que este próximo mares 3 de diciembre lanzará una nueva canción con Nicki Nicole que se titulará Formentera.

Pero Pablo Motos, como ya sabréis los asiduos al programa, no pudo dejar pasar la oportunidad de realizar una entrevista con la artista, y una de las cosas que le preguntó es si es cierto que viaja en furgoneta de concierto a concierto porque le da miedo volar: "yo cuando tengo un vuelo, me pongo una semana antes incluso mala. Ahora en serio, yo tengo mucho, mucho miedo a volar. Muchísimo".

Podríamos decir que la joven de tan solo 22 años tiene el también conocido como 'mal de alturas': "he tenido algunas malas experiencias, la verdad. Una vez me bajaron las mascarillas y todo. Y la verdad es que tengo miedo a volar. Cuando tengo que coger un avión, eso sí, porque no me queda otra, lo cojo. Pero sino voy a todas partes, por muy lejos que esté el sitio, voy en furgoneta, coche o en tren".

Seguro que muchos de vosotros comprendéis a la perfección a Aitana, porque el miedo a volar es uno de los pánicos más comunes de la sociedad. La imprevisibilidad de lo que ocurre en el aire y el espacio cerrado confluyen en una fobia muy extendida.

Seguro que muchos de vosotros comprendéis a la perfección a Aitana, porque el miedo a volar es uno de los pánicos más comunes de la sociedad. La imprevisibilidad de lo que ocurre en el aire y el espacio cerrado confluyen en una fobia muy extendida.