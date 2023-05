Harvard es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Fundada en 1636 en el estado de Massachusetts tomando el nombre del clérigo John Harvard, ya acumula casi cuatro siglos de difusión de la sabiduría en las ciencias y las artes. Durante todo este tiempo ha sabido mantenerse a la vanguardia.

Son muchos los personajes públicos de éxito que se han formado en sus aulas. Desde personalidades de la tecnología como Bill Gates o Mark Zuckerberg hasta presidentes de los Estados Unidos como Barack Obama, George W. Bush o las familias Kennedy y Roosevelt... pasando por famosos del cine como Natalie Portman o del deporte como Matt Fitzpatrick.

Además de preparar a los alumnos para su futuro laboral, Harvard también ayuda a ciudadanos de todos los lugares y edades. A través de elaboradísimos estudios científicos y sociales la universidad sigue a la vanguardia en el mundo de la investigación y es de gran ayuda para diversos aspectos de la vida.

Una hoja de ruta para tener éxito en sólo seis pasos

La última publicación de Harvard es The Wise Company, un libro en el que exponen el método VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity; es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Con ello sugieren una hoja de ruta de seis hábitos para triunfar en todo lo que te propongas tras la pandemia.

1. Tener una rutina definida

Para triunfar hay que organizarse. Levantarse y trazar una serie de pasos para cumplir a diario. Entre ellos hay que hacer ejercicio, fundamental para estar en forma y limpiar la mente.

2. No todo es blanco o negro

Ni por hacer algo muy bien es blanco ni por un gran desengaño es negro: la vida es una escala de grises. Sobreponerse a los errores y no venirse más arriba de la cuenta en los aciertos te hará triunfar más.

3. Pasa tiempo al aire libre

No lo intentes, consíguelo. Debes tomar el aire en algún momento del día para despejarte y huir del estrés del estudio o el trabajo. Intenta dar un paseo de al menos media hora y tener un momento tranquilo en tu intimidad o en buena compañía.

4. Replantéate las cosas continuamente

Hacerse preguntas constantemente sirve para entender mejor qué está bien o mal en tu vida y mejorar. Prueba a cuestionarte cosas tangibles para definir objetivos claros y poder medir si los has cumplido.

5. Leer es un gran ejercicio

Sobre las temáticas en las que quieras triunfar y también de otras áreas. Leer un libro, ya sea literario o divulgativo, te hará aprender y te aportará creatividad, memoria y concentración.

6. Busca referentes

Cada uno escribe su propia historia y no tienes que ser la copia de nadie. Pero eso no quiere decir que no sea bueno inspirarse en otras personas que han triunfado en tu sector. Conocer qué les llevó al éxito puede darte buenas ideas para seguir sus pasos.