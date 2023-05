En quince minutos se puede averiguar si una pareja va a ser duradera o no con una fiabilidad del 94%. Eso es de lo que presumen los psicólogos John Gottman y Julie Schwartz Gottman, que han llevado a cabo un estudio a gran escala con una muestra de más de 40.000 parejas a las que observaron durante este breve periodo de tiempo.

Los dos investigadores, que durante años han sido una pareja de éxito, han dado con los principales motivos para una ruptura, que en su mayoría no son grandes acontecimientos sino aspectos del trato en el día a día. Hay hasta cinco puntos señalados por los psicólogos que nunca se dan en las parejas que triunfan y que son síntoma de futuro divorcio cuando se repiten. Cada uno de ellos lleva inevitablemente al siguiente.

Darse por sentados

En una pareja sana nada se da por hecho. Siempre quedan cosas por descubrir en la persona con la que estás compartiendo tu vida y valorarlas con halagos continuamente es el motor de la relación. Por el contrario, cuando no se da ese aprecio continuado la llama del amor tiende a ir apagándose.

La crítica destructiva

Lo que no te guste de tu pareja debe decirse a la cara: ocultarlo o tragar con ello tendrá consecuencias fatales. Pero debes comunicarlo con tacto. Cuando entre novios empiezan a llamarse "egoísta", "vago" o "idiota", entre otros términos y aunque sea fruto del calentón y no lo piensen realmente, el fin está muy cerca. La crítica debe ser constructiva y buscando mejorar, no descalificar a la otra persona.

El desprecio y la burla, ni en broma

Burlarte de tu pareja es algo que nunca debes hacer. Como única excepción os podéis reír juntos de alguna torpeza divertida, pero en el momento en que alguien ha cometido un error lo que debe hacer su media naranja es apoyar. Una burla sarcástica, una imitación, un gesto despectivo... son pasos de gigante hacia el divorcio.

Responder a la defensiva

Este tipo de reacciones sólo muestran una cosa: inseguridad. Si a los puntos anteriores se responde de forma seca y se le echa más leña al fuego la situación sólo hará que empeorar. Hay que tratar de entenderse y tender puentes, no jugar a quién tiene más carácter.

Huir de los problemas

Ante cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente sólo hay una solución válida: plantarle cara al problema. Juntos. Porque no es algo que enfrente a uno contra el otro sino a ambos contra el abismo de la ruptura. Si escurres el bulto las crisis no desaparecen y lo único que consigues es que el próximo roce sea aún más doloroso. Tomarse un respiro durante unos minutos antes de abordar la situación es aceptable; pretender que el tiempo lo cure, infructuoso.