Cristina Pedroche es uno de los rostros más simpáticos de la televisión española. No es famosa por ser una eminencia, tampoco la más graciosa o una gran colaboradora, pero su sensualidad es indiscutible. Y ello lo aprovecha en su día a día... no sólo cuando da las campanadas junto a Alberto Chicote.

Las RRSS de Pedroche son todo un filón para sus fans, ya que le dedica muchísimo tiempo y tiende a mostrar su versión más sexi. Generalmente, sus instantáneas suelen ser con ropa provocativa o casi desnuda.

Cristina Pedroche y David Muñoz esperando a su primer hijo. Después de que se publicase en una revista del corazón y a tan solo unas horas para las Campanadas en las que ella suele ser protagonista, la presentadora y el cocinero lo hicieron oficial hace algunos meses con un comunicado conjunto que publicaron en sus respectivas redes sociales: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

Pedroche aclara la polémica y responde las críticas

La presentadora ha tenido que salir al paso después de una polémica que se ha generado a raíz de su última foto en Instagram. En ella aparece Pedroche sin su característico piercing en el ombligo. Muchos se preguntaban si se lo había quitado por el embarazo, pero nada más lejos de la realidad:

"Veo que hay gente nerviosa porque me haya quitado el piercing del ombligo. Simplemente estos días la tripa ha crecido más de lo que esperaba y no me he traído una barra más grande, cuando llegue a casa me lo vuelvo a poner", ha publicado en su cuenta de Instagram.

Más tarde la presentadora y actriz también ha aclarado que no habría ningún tipo de problema en el caso de que diera a luz con él puesto: "El piercing es de plástico, especial para embarazadas, y mi ginecóloga y matrona me han dicho que hasta podría dar a luz con el pendiente (al ser de plástico) pero ahora no sé qué hacer porque me da gusto tocarme la tripa sin él".