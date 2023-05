Telecinco es una cadena particular, donde destacan una serie de programas por encima del resto. Ana Rosa es la líder de las mañanas, mientras que un Sálvame venido a menos las pasa cada vez más canutas contra Antena 3 hasta el punto de llegar a cancelar una de sus secciones por baja audiencia.

En cualquier caso, no todo son malas noticias, ya que el programa de Ana Rosa Quintana lidera las mañanas con más del 20% del share, toda una barbaridad, creciendo además su diferencia con sus rivales (Susanna Griso y compañía).

Ana Rosa Quintana en plena guerra mediática

Sigue el enfrentamiento entre Unidas Podemos y la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana a raíz del vídeo de casi cinco minutos que emitió la formación morada en la que la llaman "sinvergüenza".

"Me gusta con quién voy acompañada: Ferreras, Ayuso, Inda, la Cope que supongo que será Carlos Herrera. De todas formas ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y no esto no se lo traga nadie. Luego tiene errores de vídeo... Es un consejo", ha respondido este miércoles la presentadora.

"Un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza", se escuchaba en la grabación de Podemos.

"Desde aquí, queremos romper una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llegan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas, nuestros votos son la audiencia que nos elige, no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería", respondía la presentadora.

Ana Rosa Quintana cuenta la verdad sobre su relación con Sálvame y con Jorge Javier Vázquez

Ana Rosa Quintana ha participado en el podcast de Mediaset de Xuso Jones en el que ha hablado de su nueva etapa televisiva por las tardes. "La cosa está estupenda en Mediaset", asegura la presentadora, pero claro, qué va a decir si le han dado el 'prime time' vespertino de Telecinco.

La realidad es que la cadena vive desde hace meses una grave crisis de audiencia y de ahí la salida de Paolo Vasile o la cancelación definitiva de Sálvame.

Precisamente Ana Rosa explicaba ese cambio en la dirección de Mediaset: "Se ha marchado el consejero delegado, se ha marchado porque ha querido. Porque va a cumplir 70 años y porque ha vivido 24 años que venía aquí los lunes por la mañana y se marchaba los viernes y veía a su familia los fines de semana".

"Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", explica sobre cómo espera sustituir al exitoso espacio de Jorge Javier Vázquez, siendo una de las presentadoras con más detractoras de toda la televisión nacional.

En ese sentido Ana Rosa ha revelado cómo es su relación con su antecesor, apuntándose un tanto incluso: "Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con Sabor a ti. Me parece que es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada pero nos queremos".

Finalmente se ha sincerado y ha explicado cómo se lleva con Jorge Javier Vázquez, sorprendiendo a la audiencia que pensaba que tendrían rencillas: "Cuando él ha tenido problemas, yo lo he llamado; cuando yo he estado enferma, él me ha llamado… pero es verdad que estamos muy lejos"