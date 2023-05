Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros. Sin embargo el programa estrella de Mediaset pondrá fin a su emisión en las próximas semanas, después del anuncio de que se retrasará unos días su final.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados. El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia y final de la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

No obstante la gran crisis de espectadores que vive desde hace un par de años han terminado por condenar a la muerte a Sálvame, que no pasará el verano de 2023 en antena.

Jorge Javier Vázquez responde a Ana Rosa Quintana a través de Twitter

Sorprendentemente y de manera escueta, lejos de hacerlo en plató, el presentador de Sálvame no ha dudado en reaccionar a las palabras de su colega. Jorge Javier utilizó la redes sociales, en concreto, Twitter para responder a lo que la veterana presentadora había dicho horas antes.

Precisamente Ana Rosa Quintana será la conductora del nuevo espacio que sustituirá a Sálvame a partir del próximo verano, poniendo punto y final a más de una década de prensa rosa en la franja vespertina de Mediaset.

Así pues Jorge Javier se ha limitado a decir sobre las palabras de Ana Rosa Quintana: "Dice la verdad"

Estas fueron las palabras de Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez

Ana Rosa Quintana participó a principio de la semana en el podcast de Mediaset de Xuso Jones en el que habló de su nueva etapa televisiva por las tardes. "La cosa está estupenda en Mediaset", asegura la presentadora, pero claro, qué va a decir si le han dado el 'prime time' vespertino de Telecinco.

La realidad es que la cadena vive desde hace meses una grave crisis de audiencia y de ahí la salida de Paolo Vasile o la cancelación definitiva de Sálvame.

Precisamente Ana Rosa explicaba ese cambio en la dirección de Mediaset: "Se ha marchado el consejero delegado, se ha marchado porque ha querido. Porque va a cumplir 70 años y porque ha vivido 24 años que venía aquí los lunes por la mañana y se marchaba los viernes y veía a su familia los fines de semana".

En ese sentido Ana Rosa reveló cómo es su relación con su antecesor, apuntándose un tanto incluso: "Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con Sabor a ti. Me parece que es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada pero nos queremos".

Finalmente explicó cómo se lleva con Jorge Javier Vázquez, sorprendiendo a la audiencia que pensaba que tendrían rencillas: "Cuando él ha tenido problemas, yo lo he llamado; cuando yo he estado enferma, él me ha llamado… pero es verdad que estamos muy lejos"