Arturo Valls es uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión española. Presentador, actor, humorista... Arturo Valls está para todo lo que le echen y además lo hace con un estilo propio y un carisma que encanta en todas las casas del país.

Hace algunos meses Atresmedia tomó la decisión de retirar de la parrilla Ahora Caigo. El concurso, uno de los más vistos de la tarde en televisión, se ha emitido desde 2011 hasta 2021 de manera ininterrumpida. De hecho los chistes de Arturo Valls eran una de las cosas más seguidas en las redes sociales sobre Ahora Caigo. Eso y la gracia con la que Arturo Valls finiquitaba a los concursantes antes de caer por la trampilla.

“La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que no entendía que estaba ya hecha. Me apetecía cambiar de registro y hacer otras cosas, aunque también me dio pena porque mucha gente se quedó huérfana por las tardes”, explica Arturo Valls en una entrevista en Vertele.

"Fueron 10 años de un programa que me dio muchas alegrías laborales, sobre todo a nivel de tranquilidad porque en 2011 aún estaba muy presente la crisis de 2008”, continúa el actor valenciano.

La decisión de suprimir Ahora Caigo explicada por Arturo Valls

Por otro lado Arturo Valls asegura que fue una decisión consensuada con Atresmedia, aunque los números de Ahora Caigo a nivel de audiencias eran buenos. “Entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendimos muy bien”, analiza Arturo Valls en la entrevista y tiene claro que: “En Antena 3 hubiesen estado encantados de que hubiese seguido. La idea de la cadena era que siguiera el programa”

Hacer una paella valenciana siguiendo la receta tradicional es algo sagrado para los valencianos. Así que uno de los valencianos más conocidos en la televisión ha aprovechado para hacer una divertida parodia de ello.

Arturo Valls se ha puesto el traje de jedi y espada láser en mano ha luchado para alejar el chorizo de la paella, acompañado por R2D2 como pinche. Para no perdérselo.