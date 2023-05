Nunca falta un poco de humor en Wallapop y esta vez, desde Valladolid, se ha hecho alusión al Valencia. Un aficionado blanquivioleta ha puesto a la venta por cinco euros una bandera de Canadá que compró para apoyar a Cyle Larin, el delantero llegado en enero que ha sido toda una revolución en el equipo: lleva siete goles, entre ellos el del día de su debut contra los de Mestalla.

El canadiense sigue viendo portería aunque el usuario diga que "últimamente está que no mete una" pero el Pucela sí que está en baja forma desde que el seguidor compró la bandera: cuatro derrotas en cuatro partidos. La primera de ellas en el desplazamiento a Mestalla, donde todo se puso de cara al adelantarse los de Pezzolano con gol del propio Larin pero los locales remontaron para imponerse por 2-1 con golazo del recién renovado Javi Guerra en el último suspiro.

Tirando de humor, el aficionado sugiere que sea un aficionado del Valencia quien la compre, ya que la trayectoria de los de Baraja está siendo inversamente proporcional al de su equipo desde la adquisición. De hecho, la bandera estuvo en Mestalla y tocó el césped y a la mascota según el usuario, que aclara que hace envíos si es necesario.

Por último, volvió a bromear en referencia a la escandalosa anulación del gol de Escudero porque el árbitro pitó el final mientras estaba disparando: "La cambio también por una cartera, que todos los fines de semana me la roban en el José Zorrilla".

Oferta completa del usuario de Wallapop

Se vende bandera de Canada. La vendo porque me la compre en honor del jugador del Real Valladolid, Cyle Larin y últimamente esta que no mete una. Esta bandera gafa al Valladolid, desde que la he comprado el Valladolid pierde todos los partidos. Sin embargo, da buena suerte al Valencia, que ha ganado todo desde que la he comprado Esta bandera ha tocado el cesped de mestalla y ha sido tocada por la mascota del Valencia. Si eres de Valencia yo me la compraria (se hacen envios) La cambio también por una cartera, que todos los fines de semana me la roban en el Jose Zorrilla