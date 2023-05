Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Las claves de Sálvame, al descubierto

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada es "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados. El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Algunos tertulianos de Sálvame ya han fallecido

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

Críticas por parte de la audiencia por la emisión de Sálvame

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

La entrevista más arriesgada de Jorge Javier

El paso de Ginés Corregüela por Supervivientes -pese a ya haber terminado- sigue dando y mucho de qué hablar. Zanjada la ruptura con su exmujer y confirmado su nuevo amor, Yaiza Martín -que también fue al programa al confirmarse que era su amante con la que había engañado a su pareja de muchos años, Ginés ha regresado a España y se ha enfrentado al tremendo disgusto que tiene su familia con su comportamiento.,

Mirian, su hija más crítica -le defendió durante el programa hasta que no aguantó más su comportamiento y le dio la espalda públicamente no yendo a recibirlo a la gala final- no estuvo presente en el plató a su regreso a Mediaset España. Ahora bien, al contactar Sálvame con ella ha sido muy clara. "Lo que pasó fue patético", ha dicho.

Hay quien dice que lo que hizo Ginés con su padre, emocionado al verle, es un feo histórico que nunca debió producirse en televisión. Ginés, al llegar al plató, no fue capaz de ir a abrazar a sus padres mientras ambos estaban muy emocionados, sobre todo él. El exconcursante de Supervivientes se limitó a gustarse ante el público. "Estaba en su mundo como siempre, mirando a Diego en lugar de atender a lo que tenía que atender (sus padres)", ha dicho Miriam.

"Así es él, cada uno se retrata", continuaba Miriam, asegurando que su padre aún no ha hablado con ella. "A mí ni me ha llamado y no se lo voy a coger", ha asegurado. Algo que parece ser normal. "Nunca llama y siempre está en su mundo".