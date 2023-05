Supervivientes 2023 sigue su curso y se enfrenta próximamente a otro capítulo que puede ser crucial el desenlace del concurso. El reality está dando mucho que hablar por diferentes motivos y con protagonistas muy diferentes en la isla.

El programa es una de las apuestas de Mediaset por recuperar terreno después de una grave crisis de audiencia en sus programas del corazón como Sálvame y toda la cadena por culpa de la polémica 'docuserie' sobre Rocío Carrasco. El formato, de nuevo, aspira a ser la estrella en la parrilla de Telecinco y la realidad es que se está dando un concurso interesante.

Este domingo vuelve la gala de Supervivientes al prime time de Mediaset. La nueva edición del programa en Honduras ya ha vivido sus nominaciones, expulsiones y broncas también, evidentemente. Los presentadores habituales del programa son Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi, Carlos Sobera o Laura Madrueño, alternando según el escenario. Lo llamativo se produjo en la gala de este jueves 18 de mayo. ¿Dónde estaba Jorge Javier Vázquez? ¿Ya ha sido despedido de Telecinco?

¿Desaparición de Jorge Javier Vázquez?

Muchos espectadores del programa se llevaron una grata sorpresa cuando vieron entrar en plató a Carlos Sobera en lugar de a Jorge Javier Vázquez, presentador titular de los jueves desde el estudio de Mediaset. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre ello. En cualquier caso, el presentador vasco, mucho más querido por la audiencia por no meterse en jaleos, aclaró el motivo de la ausencia de su compañero. "Sé lo que están pensando todos ahora mismo. Están pensando... Hay que ver lo que ha 'enguapecido' Jorge Javier Vázquez", empezó diciendo con su particular humor.

Sobera explicó que Jorge Javier no había podido ponerse al frente del espacio por motivos de salud. "Que sepáis todos en casa que se encuentra indispuesto, pero no pasa nada. Está tranquilo, relajado, recuperado y el próximo jueves vendrá, así que hoy os toca aguantarme a mí", añadió posteriormente para tranquilizar a sus cada vez menos fans. Hay que recordar que JJ ha ido perdiendo protagonismo en la cadena y a Sálvame le queda aproximadamente un mes de emisión. Además, los problemas de salud del polémico presentador le han llevado a parar en alguna ocasión.

Lo que está claro , la ausencia del presentador ha llegado en medio de los rumores que apuntan a una posible liquidación de su contrato con Mediaset, el cual finaliza en 2025. Una información que, no obstante, la empresa desmintió tajantemente durante la mañana de ayer. "Es rotundamente falso que Mediaset España esté preparando la liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez", apuntó el grupo de comunicación en un escueto comunicado enviado a los medios. Claro que ya se sabe, donde dije digo, digo Diego...