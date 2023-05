En el cine, la belleza siempre ha sido uno de los factores más importantes para captar la atención del público. Tanto en Hollywood como en España, hay actrices que se han destacado por su impresionante belleza, su talento interpretativo, y su éxito en el mundo del cine.

En este artículo, hacemos un repaso por las 8 actrices más guapas de Hollywood en 2023, enfocándonos en sus mejores películas, sus perfiles de Instagram, y su trayectoria en la industria del cine.

Estás son las ocho actrices más sensuales y guapas de Hollywood

Margot Robbie

La actriz australiana Margot Robbie se ha convertido en uno de los rostros más buscados en Hollywood por su belleza natural y su talento actoral. Con su carrera en ascenso, Robbie ha destacado en producciones como "El lobo de Wall Street" (2013), "I, Tonya" (2017), "Suicide Squad" (2016) o "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

A través de su perfil de Instagram, Robbie ha compartido post de su día a día, sus proyectos actuales y futuros, fotos de sus amigos y familia, viajes y eventos de moda.

Emma Stone

Con su cabello rojizo y sus ojos verdes, Emma Stone es una de las actrices más guapas de Hollywood. Desde su debut en el cine en 2007, Stone ha demostrado su talento en películas como "Easy A" (2010), "The Help" (2011) o "La La Land" (2016), por la que recibió su primer Oscar como Mejor Actriz.

En su perfil de Instagram, Emma Stone comparte fotos de sus proyectos profesionales, sus viajes, y su amor por los animales.

Gal Gadot

La actriz israelí Gal Gadot es una de las referencias de belleza en Hollywood. Con su figura esbelta, sus rasgos exóticos, y su talento actoral, Gadot ha destacado en producciones como "Fast and Furious" (2009), "Wonder Woman" (2017), y "Justice League" (2017).

En su perfil de Instagram, Gadot comparte fotos de su familia, su trabajo, y su apoyo a causas sociales.

Scarlett Johansson

La actriz estadounidense Scarlett Johansson es conocida por su belleza y su talento como actriz en Hollywood. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Johansson ha destacado en películas como "Lost in Translation" (2003), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), y "The Avengers" (2012).

En su perfil de Instagram, Johansson ha compartido post de su vida personal y proyectos profesionales.

Emily Ratajkovski

Emily Ratajkowski es una modelo y actriz estadounidense que ha causado revuelo en la escena artística. Cuenta con rasgos muy definidos, ojos oscuros y cabello castaño, y ha sido considerada una de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento

Sofía Vergara

Jennifer Lawrence