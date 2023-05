La 'Silla Azul' siempre deja una sensación agridulce cuando provoca un relevo en 'Pasapalabra': la alegría por el que llega, la tristeza por quien se va.

Sólo un programa ha resistido Alejandro en ‘Pasapalabra’. Un día después de la ‘Silla Azul’ que le convirtió en concursante al eliminar a Adrián, esta misma prueba le hace dar el relevo al nuevo aspirante. Se trata de Moisés, una cara que a muchos no les será desconocida.

Alejandro se ha enfrentado a la prueba inicial tras caer en ‘El Rosco’ frente a Encarni. A pesar de arrancar bien, acabó pagando la novatada frente a la veteranía de una concursante que llega a su programa 25. En la ‘Silla Azul’, Alejandro ha pagado su inexperiencia con dos fallos casi consecutivos bastante pronto. De esta forma, apenas ha puesto en aprietos a Moisés, que ha superado la prueba y se convierte en el nuevo rival de Encarni.

Encarni está demostrando ser una digna adversaria que lucha por conseguir el jugoso premio final. sin embargo, la concursante parece que no convence a un sector de la audiencia, que ya ha pedido en redes sociales la eliminación de la concursante. "Por mas que intenten suavizarle la imagen la Encarni no se gana la simpatía del público". "Que lastima que Encarni no pierda y salga del programa ya ! Es bastante desagradable". "César de la Reguera @cesar_reguera · 1h PASAPALABRA es un programa donde manipulan el concurso para favorecerse ellos mismos creando espectativas falsas de sabiduria y honestadidad. No entiendo por que la gente en España se deja engañar!!".

Y el odio de la gente en redes sociales no para ahí. También le han acusado de jugar de una forma antirreglamentaria. "Encarni lo ha vuelto hacer , guardarse una respuesta para los últimos segundos, no me parece correcto". "Encarni se piensa que el Rosco es jugar al poker y se guarda el AS para engañar a su contrincante, pensó que ganaba y le salió el tiro por la culata".

¿Quién es Moisés?

Pero, ¿Quién es Moisés? A muchos les ha sonado su cara cuando le han visto aparecer como aspirante en la ‘Silla Azul’. Es Moisés Laguardia, un exconcursante de ‘Pasapalabra’ que se ha ganado su derecho a afrontar una nueva oportunidad tras eliminar a Alejandro, que sólo ha resistido un programa. Moisés tiene 37 años y es de Alfaro, en La Rioja. Licenciado en Economía, trabaja como contable… y ya ha participado varias veces en una anterior etapa de ‘Pasapalabra’. La primera vez que concursó fue en diciembre de 2014, durante 9 programas, en los que se llevó 9.000 euros. Después, regresó para un campeonato especial en el verano de 2016.

En mayo de 2017, empató contra un jovencísimo Pablo Díaz en un programa especial con el que se ganó la posibilidad de volver a concursar, lo que ocurrió con su participación más recordada. Fue en 2018. Resistió dos meses, un total de 37 programas en los que se llevó 33.600 euros.