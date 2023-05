Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Cita de First Dates: "Pedí que tuviera las tetas grandes y las tienes" De auxiliar de enfermería a ganar mil euros al día en OnlyFans Hay solteros que son una auténtica caja de sorpresas. Es el caso de Sara, una auxiliar de enfermería que ahora se dedica a otra cosa. Su cita con David, de hecho, no se avivó hasta que no se contaron a qué se dedican. Él está estudiando electricidad... y ella dejó su trabajo para convertirse en creadora de contenido erótico. La usuaria de, se entiende, Onlyfans explicó la alta cantidad de dinero que puede llegar a ganar. Especialmente importante en su caso, que viene de "una familia pobre que nunca se ha podido ir de vacaciones". Ahora se lleva hasta mil euros al día por publicar contenido íntimo en Internet disponible para suscripciones de pago. Te puede interesar: Gente La valenciana más picante de First Dates Este dato hizo que la cita cogiera fuerza. Además, ambos estaban de acuerdo en que buscaban una relación abierta: "El ser humano es infiel por naturaleza... la gente se echa las manos a la cabeza cuando escucha ‘relación abierta’, pero todo el mundo pone los cuernos". Sin embargo será junto a otras parejas, ya que en la decisión final ninguno de los dos estuvo dispuesto a tener una segunda cita. "He venido a First Dates a por un empotrador"