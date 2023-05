No hay desperdicio en el mundo de la telebasura. Bueno, o todo es un desperdicio. Normalmente, los famosos, famosetes o famosillos generan ciertas informaciones a su alrededor que conllevan la participación voluntaria o accidental de sus familiares. Este es el caso de Alba Carrillo y Lucía Pariente.

Madre e hija se han llevado algunos titulares en las últimas semanas. Lucía, por su participación en 'Secret Story' y Alba por ser Alba, un personaje de lo más polémico que ha logrado una silla en 'Ya es mediodía' gracias a su amistad con Rocío Carrasco y la necesidad del programa de generar ruido propio al respecto.

Bueno, volviendo a la materia. Hace poco se conoció la ruptura entre Alba Carrillo y Santi Burgoa, su pareja durante un par de años. Ella siempre ha estado muy orgullosa de sus relaciones tanto como de sí misma... hasta que le abandonan. Algo que hacen todos tarde o temprano y por diferentes motivos. En esta ocasión, parece ser que la cornuda no es ella. Oh, se ve que Alba interpreta el feminismo que defiende de manera un tanto extraña. El pobre Burgoa empezó a notar la cornamenta y decidió abandonar a la ex modelo.

Al principio eran sólo rumores, pero la propia Lucía Pariente lo confesó en el polígrafo al que se sometió, dineral mediante, en el 'Sálvame Deluxe' de turno. Tras lo ocurrido y la confirmación de lo ocurrido, le pasaron a María Patiño la foto del hombre con el que Alba Carrillo fue infiel a Santi Burgoa, el último 'cornudo de España': "Él es un compañero de Mediaset y es muy famoso, en esta sala es donde se veían y algunas personas les vieron besarse". La presentadora de Telecinco se mostró sorprendida cuando le enseñaron la foto del protagonista: "¿Estáis seguros de esta información? Yo le conozco, le admiro y me parece el más guapo de esta casa, un hombre tremendamente atractivo".

Polémica en redes entre Lucía Pariente y María Patiño

Socialité publicó un tuit como gancho para llamar la atención del público sobre lo que iba a ocurrir en su programa: "Descubrimos la identidad del hombre con el que Alba Carrillo habría sido infiel a Santi Burgoa". Entre las primeras respuestas se encontró la de Lucía Pariente, madre de Alba, atacando directamente a María Patiño: "¿Queréis que ponga yo la foto del que se zumbó María? Un recién casado, año 2019. ¿La pongo?". Lejos de arrugarse, la colaboradora de Sálvame compartió ambos tuits añadiendo el mensaje: "Quiero que sepan todos quién es Lucía Pariente". Algunos tuiteros le recordaron a la madre de Alba que fue precisamente ella la que destapó las infidelidades de su hija. Dicen que 'quien a su madre parece, honra merece', pero no parece que sea el caso.